Revilla cree que "es bueno" para las CCAA del PSOE "no ligar su destino" al de Sánchez en un 'súper domingo' electoral

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que sería bueno para las comunidades autónomas socialistas "no ligar su destino" al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un 'súper domingo' electoral que aglutinara los comicios autonómicos, locales y nacionales, como plantea parte de la dirección del PSOE.

Así lo ha manifestado hoy en una entrevista en el programa 'Hablando claro' de TVE, recogida por Europa Press, al ser cuestionado sobre la posición de algunos barones socialistas que son favorables a unificar las elecciones del próximo año en una sola jornada.

Revilla ha expresado sus dudas sobre la petición de los barones porque, en opinión del también secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, en este momento el presidente del Gobierno "no tiene tirón electoral".

"Está en horas bajas y no creo que ningún barón quiera mezclar las dos elecciones. Porque los barones más o menos se van defendiendo, pero esta situación global que afecta a los gobernantes a los que les ha tocado esta china terrible de dos años de pandemia y ahora de guerra, hace que no sea para ellos muy aconsejable que vayan juntas", ha sostenido.

Además, otro motivo por el que Revilla piensa que no se celebrarán en un único día las elecciones autonómicas y locales y las nacionales es la presidencia de España de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. "No vamos a ofrecer a los europeos un gobierno que está en campaña electoral", ha opinado.

Por todo ello, el presidente de Cantabria cree que ambas convocatorias no irán juntas "y además es bueno para las comunidades del PSOE no ligar su destino al de presidente del Gobierno", ha señalado.

Por otra parte, cuestionado sobre si volverá a optar a la Presidencia de Cantabria, el regionalista ha dicho que se sabrá "en quince días" porque "todo depende" de la revisión médica que realiza cada cuatro años y que en esta ocasión será "más exhaustiva" porque no es lo mismo su problema de dolencias crónicas "cuando tienes 76 que 80" años.

"Si los médicos me dicen que puedo hacer lo que hago ahora, tener la cabeza como la tengo y la movilidad desde luego mejor que la del señor Biden, y me dicen que puedo aguantar cuatro años sin merma de mi capacidad como la que he tenido hasta ahora, voy; y si me dicen que no lo podré hacer con la misma intensidad les diré a los compañeros de partido --que tenemos el congreso el día 20-- que tenemos que elegir a otro", ha señalado.