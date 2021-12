Revilla pide un "esfuerzo" para salir de la Conferencia de Presidentes "con medidas iguales para todos"

El mandatario cántabro espera pactar una "postura común" con sus homólogos de otras comunidades, aunque lo ve "difícil"

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido "un esfuerzo" a sus homólogos de otras comunidades autónomas para pactar mañana una "postura común" en la Conferencia de Presidentes y salir de la reunión "con medidas iguales para todos" con las que tratar de frenar la expansión del coronavirus.

"De nada sirve que lo que se haga en un lado no se haga en el otro", ha avisado el regionalista, que ve "difícil" alcanzar ese consenso que desea. "En política ya no hay rivales, hay enemigos: lo que diga el otro está mal, y punto", ha lamentado.

Aún así, Revilla ha pedido un "esfuerzo" a todos los presidentes para terminar la reunión con decisiones idénticas en las distintas regiones, y "lo que haga Cantabria, lo haga también País Vasco, Asturias, Madrid, Cataluña...", porque "de nada vale que en un territorio se tomen unas medidas y en otro que está al lado se tomen otras", ha insistido.

En este sentido, ha puesto como ejemplo los miles de ciudadanos que a diario se trasladan desde la localidad cántabra de Castro Urdiales a la colindante provincia de Vizcaya. Y "si Bilbao tiene una norma y Castro tiene otra, malo", ha opinado.

En este sentido, el jefe del PRC-PSOE se ha preguntado si "será tan difícil" que los 17 presidentes autonómicos lleguen a un acuerdo, en base eso sí a los informes sanitarios adecuados, porque "tenemos que fiarnos de los médicos".

LOS JUECES INTERPRETAN LEYES, PERO NO SABEN DE MEDICINA

"Quienes nos tienen que decir en esta materia no son los políticos, son los médicos. Y no tienen que ser tampoco los jueces, que interpretan leyes, pero no saben de medicina", ha sentenciado Revilla.

También en relación con la pandemia, Revilla ha insistido en la necesidad de vacunar a toda la población y mantener la línea de recuperación económica.

"No podemos parar la vida", ha sentenciado, mientras se ha mostrado partidario de "tomar muchas medidas y muchas precauciones".

El presidente se ha expresado así durante su intervención en la inauguración de una nueva residencia en Cillorigo de Liébana.