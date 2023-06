Revilla (PRC) y Buruaga (PP) se reunirán el martes para hablar de la investidura

El PRC rechaza entrar en el Gobierno y a cambio exigirá que se respeten los proyectos que deja en marcha

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, han mantenido esta mañana una conversación telefónica en la que se han emplazado a una reunión la próxima semana, probablemente el martes, para hablar de la investidura de la 'popular' como presidenta autonómica tras su victoria en las elecciones del 28 de mayo.

En su conversación, Revilla ha trasladado a Buruaga la disposición de su partido a facilitar su investidura y, en consecuencia, la formación de un Gobierno del PP en solitario, ya que los regionalistas descartan formar una coalición, pidiendo a cambio que se respeten los proyectos que han dejado en marcha.

Un asunto que abordarán en un encuentro entre las comisiones de ambas formaciones la semana que viene, como ha confirmado tanto Revilla en declaraciones a los medios como el PP a través de un comunicado, en el que ha avanzado que tras la reunión con los regionalistas llamará también a los líderes de los otros dos partidos que han obtenido representación en el Parlamento autonómico, PSOE y Vox.

Buruaga ha llamado a Revilla este viernes tal y como anunció ayer que haría tras la reunión de la Junta Directiva Regional, para pedirle la abstención del PRC y poder gobernar en solitario. En paralelo, los regionalistas también celebraron un Comité Ejecutivo en el que decidieron facilitar la investidura de la 'popular' para evitar que pacte con Vox, descartando entrar en un Gobierno de coalición.

Así lo ha reiterado Revilla este viernes, explicando lo hace "por Cantabria, para que pueda gobernar sola, sin apéndices que nosotros consideramos negativos" para la comunidad.

Y aunque no pedirá "ningún tipo de sillón" para los regionalistas a cambio de la gobernabilidad, si exigirá al PP que "siga siendo reivindicativo con el Gobierno de España" y que "no se pare ninguna obra de las que hay en marcha" como cuando entró en el Ejecutivo regional en 2011 y "se echaron atrás proyectos tremendos" que estaban en ejecución".

El regionalista, que ha hecho estas declaraciones en el Palacio de La Magdalena, donde ha acudido a la apertura de la asamblea de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar, confía en que sus premisas se van a respetar porque son "de sentido común" y así se lo habría expresado la líder del PP.

Además, el PRC nombró ayer una comisión negociadora --formada por los tres vicesecretarios, Paula Fernández, Javier López Marcano y Guillermo Blanco, y por la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz-- para abordar esos requisitos y "firmará algún tipo de acuerdo" para que se cumplan.

Aún así, cree que la negociación será "fácil", porque "no se puede ser más generosos". "No hay coalición con el PP para nada, no hay ningún cargo ni ninguna cosa que no sea eso: un espíritu de colaboración en base al respeto de toda la política positiva que hemos dejado en marcha y que no debe de ser cercenada, nada más", ha aclarado el presidente de Cantabria en funciones.

De lo que no se hablará en el encuentro entre PP y PRC, según Revilla, es de los pactos en los ayuntamientos, porque les da libertad para actuar según crean conveniente. "Del ayuntamiento no se habla porque son ellos, el PRC no tiene ninguna disciplina de voto, nadie conoce mejor un ayuntamiento que los concejales, por lo tanto los pactos que se estaban haciendo ya y se hacen es en función de la voluntad que tenga cada comité local".

BAJADA DEL PARO

Preguntado acerca de los datos del paro conocidos este viernes, que reflejan 748 desempleados menos en mayo en Cantabria, Revilla ha respondido que la comunidad "está en muy buenas condiciones para seguir mejorando" y es la segunda autonomía con menos paro de España.

"Dejamos una Cantabria mucho mejor que la Cantabria que hemos heredado", ha asegurado, aunque a pesar de ello regionalistas y socialistas abandonan el Gobierno regional por una "marea" de la derecha que ha llevado al PP a la victoria.

Aún así, ha abogado por "ser comprensivos" con las derrotas y asumirlas, porque los ciudadanos "no se equivocan nunca". "No hay que echar la culpa a la gente, la gente vota por razones que además son comunes a todos los españoles, salvo en Euskadi y Cataluña".

"Era previsible y ahora toca estar en la oposición", ha apostillado Revilla, que está convencido de que el PRC es un partido "para permanecer en Cantabria" cuando el ya no esté al frente, que será "pronto", y por ello afronta una transición para dar paso a un nuevo secretario general cuando termine la legislatura.

A pesar de pasar a la oposición, Revilla asegura que "no va a desaparecer de la esfera pública" y, además, va a tener "mucho más tiempo" para cosas como dar conferencias, promocionar sus libros o ir a programas de televisión.