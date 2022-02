Revilla se quejará en la Conferencia de Presidentes de la financiación autonómica y la "lentitud" de fondos europeos

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado que planteará en la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará el día 25 en La Palma temas como el "rechazo total" de la comunidad a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central o la "lentitud" en la llegada de los fondos europeos.

Además, en el encuentro se concretará la fecha de la siguiente reunión de presidentes, que será "por el mes de junio" y se celebrará en Cantabria, como se acordó en la última Conferencia. "Iba a haber sido ésta, pero me parece que es muy oportuno hacerlo en la isla de la Palma en solidaridad con los afectados por el volcán", ha explicado Revilla.

Y antes del encuentro de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, Revilla, acompañado por el consejero de Industria, Javier López Marcano, se reunirá mañana en Madrid con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, para abordar varios asuntos que afectan a la región. Tras el encuentro darán una rueda de prensa conjunta.

Ésta es la segunda vez en cinco meses que Revilla se reúne con Calviño, con quien abordará los proyectos europeos o las dificultades de producción para las empresas por el aumento de los costes de las materias primas, el carburante y la energía.

Asimismo, pedirá apoyo para el proyecto "emblemático" de La Pasiega, que es "prioridad absoluta" para el Ejecutivo regional y cuyo Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) se aprobará de forma definitiva a finales de marzo, "después de una tramitación larguísima" que supone haber transformado un espacio rústico de dos millones de metros en una zona industrial.

Para ello, ha sido necesario pasar por trámites de "casi 35 organismos" antes de que el PSIR sea una realidad, y la intención del Gobierno cántabro es empezar las obras en esta "zona estratégica" de la región "antes de fin de año", como ha dicho Revilla este martes durante su intervención en la jornada 'La empresa familiar de Cantabria, sus retos y compromisos' celebrada en el Hotel Chiqui.

El presidente ha mostrado "mucha ilusión" con la puesta en marcha de este nuevo espacio industrial, así como con otros proyectos que esperan fondos europeos y que también abordará con Calviño, como el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) o la inversión en Valdecilla.

Y al margen de los proyectos de la comunidad, Revilla reivindicará que hay "un montón" de empresas que están a la espera de recibir fondos europeos. "Hay mucha lentitud en la adjudicación de proyectos a empresas. Mañana voy con un listado de empresas que están esperando que España atienda sus peticiones de apoyo", como Solvay, Ferroatlántica o SEG Automotive, entre otras que han presentado planes "muy sólidos" para "modernizarse" y pasar de utilizar energías contaminantes a otras que no lo son.

"Como en el resto de España, están quejándose con razón de que los fondos no acaban de llegar", puesto que "ha llegado lo que es competencia de las comunidades, pero como más del 50% es competencia del Gobierno central, pues estamos expectantes a ver qué destino se le da a esos recursos", ha señalado el jefe del Ejecutivo cántabro.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El asunto de los fondos europeos se llevará también a la Conferencia de Presidentes, donde cada comunidad planteará "qué hay de lo suyo" y donde varias comunidades también se quejarán de la propuesta de financiación autonómica remitida por el Gobierno central.

Cantabria en concreto "va a plantear un rechazo total" a ese documento que, para Revilla, "no tiene ni pies de cabeza" y no contempla las necesidades que plantean varias comunidades autónomas que se enmarcan en el "grupo de presión" que pide que se tenga en cuenta el coste de los servicios en lugar de la cantidad de población.

No obstante, el presidente cántabro cree que "no hay que preocuparse en exceso" porque la propuesta es "una primera idea que han lanzado" desde el Gobierno y que "no tiene ni siquiera el respaldo de casi nadie, o sea que no es un documento que haya satisfecho a la mayoría, desde luego a Cantabria no".