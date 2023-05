Revilla ve una "falta de respecto" y una "chulería" la presencia de "etarras" en las listas de Bildu

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ve una "falta de respecto" y una "chulería" la presencia de candidatos condenados por pertenencia o colaboración con ETA en las listas de EH Bildu.

"Si han medio pedido perdón y quieren hacer de la política un espacio habitable, recordar ahora a tanta víctima, que se verá reflejada ahora en la cara de estos señores que han matado, es muy fuerte, es muy fuerte", ha valorado Revilla este viernes a preguntas de la prensa durante la presentación del programa electoral del PRC.

El líder regionalista ha señalado que cuando ve en las candidaturas a "etarras confesos de haber matado" se pone en el caso de "un municipio donde seguramente ha matado a alguno de los familiares y veo a los herederos de esos familiares, a los hijos a los nietos, viendo que ese etarra, que sí ha estado en la cárcel, ahora nada menos que es un representante de su Ayuntamiento, es una persona que le va a llevar a sus destinos y que incluso va a de autoridad y con un protocolo que le favorece". "Es muy duro", ha subrayado.

Y ha censurado que "el PP aprovecha esta coyuntura para meter el dedo". En este sentido, ha criticado las declaraciones del expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP) en las que decía "queremos a esta gente participar en la política" y que "ahora eran ciudadanos como los demás". "Relativamente", ha apostillado.

"Es cierto que estos señores han entrado en la democracia, pero siguen teniendo el ramalazo de reconocer como héroes a unos vulgares asesinos", ha opinado.

Según ha subrayado, esto es "muy duro" para los familiares y los que han estado amenazados por ETA, como es su caso, y han tenido que ir al País Vasco a presentarse "porque no había nadie". "Están ya fuera de la cárcel pero que no provoquen, que no se chuleen", ha apuntado Revilla, para quien "lo grave es que hay gente que lo apoya".

"Va a tomar tiempo en la sociedad vasca que llegue del todo a comprender que aquellos simplemente eran asesinos que originaron muchísimo dolor y tragedia a todos los españoles y a ellos también", ha sentenciado.