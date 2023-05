Revilla ve una "grandísima noticia" y "un paso para la concordia" la salida de las listas de condenados de ETA

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de Cantabria y candidato a la reelección por el PRC, Miguel Ángel Revilla, ha calificado como "grandísima noticia" y "un paso para la concordia" que los siete candidatos de EH Bildu condenados por delitos se sangre renuncien a concurrir a las elecciones y no asuman concejalías en los municipios tras los comicios del 28 de mayo.

"Es una grandísima noticia, no sé de dónde han venido las presiones, pero hacer recapacitar a unas personas que hasta ahora han tenido poca capacidad de recapacitación, me parece un cambio importante", ha valorado el regionalista a preguntas de la prensa.

También ha considerado que "hay partidos que lo que quieren es que siempre siga existiendo ETA, es increíble decirlo, pero se han beneficiado de esa situación". "Hay gente que sigue alentando el tema de que ETA exista. ETA no existe pero lo que han hecho ahora supone un verdadero acto de recapacitación que yo aplaudo: no pueden asesinos, aunque la ley lo permita, representar a los ciudadanos", ha defendido.

"Estos personajes que no son de mi devoción y que hemos padecido en las épocas en que sus ideólogos mataban están ahora en las instituciones", ha señalado, apuntando que el hecho de que fueran en las listas electorales del 28M condenados por delitos de sangre "era un paso atrás".

"Era como un acto de chulería por parte de Bildu: decir, no solo no nos arrepentimos, sino que queremos que paséis por una situación en la que vais a ver que los que han matado en vuestros pueblos siendo vuestros representantes. Eso era tremendo, para muchísima gente, para mí. Me imagino en un pueblo donde algunos que han visto morir a sus familiares pudieran tener de representantes políticos a los asesinos, eso no es defendible", ha subrayado.

Revilla ha reiterado que le parece "muy buena noticia" y que no sabe "quién les ha hecho recapacitar. Probablemente el presidente del Gobierno también haya tenido algo que ver, supongo que el PNV también", ha sostenido.

Y ha puesto en valor "sobre todo que en esas mentes cerradas empieza a haber cordura. Supongo que para ellos la decisión también habrá sido polémica, porque hay gente que todavía sigue reivindicando como héroes a unos asesinos".

Para el regionalista, el anuncio de Bildu "son pasos muy positivos en la concordia; tenemos que ir a la concordia", ha defendido.

En este sentido ha recordado que él ha ido "a los entierros de los muertos" y ha "ido de candidato en Llodio porque no había nadie que se presentara".

"Y ahora voy al País Vasco y esto es otra cosa. El otro día he recibido en el Parlamento dos autobuses para invitarme a pregonear en Leiza, donde hay 10 concejales de Bildu y uno de Navarra Suma, y me traían un bono para pasar un fin de semana con la mujer, es un buen dato. Porque no vienen a invitar a un tío sospechoso de nada, todo el mundo sabe la beligerancia que he tenido con ETA".

Por todo ello, Revilla cree que "están cambiando las cosas y el de hoy es un gran paso".

El candidato regionalista ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios durante la presentación en Peña Cabarga, junto a los candidatos a las alcaldías de los municipios del arco de la bahía, de sus propuestas de comarcalización.