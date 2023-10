El Rey emérito se reencuentra en la intimidad con la Princesa de Asturias en El Pardo

El padre de Felipe VI no ha sido invitado al Congreso ni al Palacio Real, como sí ocurrió con su abuelo durante su jura

El Rey emérito se ha reencontrado este martes con la Princesa Leonor aprovechando la celebración familiar con motivo del 18 cumpleaños de la heredera al trono y su jura de la Constitución que ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo.

Don Juan Carlos no había tenido ocasión de ver a la hija mayor del Rey Felipe VI desde que en agosto de 2020 se trasladó a vivir a Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde posteriormente instaló su residencia permanente.

El que fuera monarca durante casi cuatro décadas ha realizado cuatro visitas a España desde entonces, la última de ellas a finales de septiembre, si bien solo en la primera, ocurrida a finales de mayo de 2022, se desplazó a Madrid y estuvo en el Palacio de la Zarzuela.

Entonces el emérito, además de mantener una reunión con el Rey, su hijo, tuvo ocasión de almorzar con otros miembros de su familia, en particular la Reina Letizia, la Infanta Sofía y la Reina Sofía, a quienes no había visto desde su marcha al país del Golfo. La Princesa Leonor no estuvo presente, ya que se encontraba en Gales cursando el bachillerato.

Pese a lo señalado del día para la Princesa de Asturias, que al alcanzar la mayoría de edad ya es heredera de pleno derecho para suceder a su padre, el emérito no ha sido invitado ni a la sesión solemne de las Cortes ante la que ha jurado la Constitución ni tampoco al acto posterior en el Palacio Real en el que se le ha impuesto el collar de la Orden de Carlos III.

SIN INVITACIÓN PARA LOS ACTOS INSTITUCIONALES

En ambos casos la presencia se ha limitado a los Reyes y la Infanta Sofía, tal y como había adelantado Zarzuela cuando dio a conocer la fecha en la que se produciría la jura de la Constitución. Entonces, desde la Casa del Rey se dejó claro que la familia de Felipe VI y la de la Reina Letizia solo acudirían a la celebración familiar y privada que tendría lugar en el Palacio de El Pardo, quedando fuera de los actos institucionales.

El hecho de que se haya elegido la que fuera residencia oficial de Franco y no el Palacio de la Zarzuela, donde residió Don Juan Carlos primero como Príncipe de España y luego como monarca durante casi seis décadas, pone de manifiesto la distancia que el Rey ha querido marcar con su padre, sobre todo en los últimos años en que se vio salpicado por varias investigaciones judiciales que finalmente no prosperaron.

La ausencia de Don Juan Carlos de un día que su hijo no ha dudado en tildar de "relevante para nuestra historia y lleno de significado para España" contrasta con la presencia destacada que tuvo el abuelo del ahora monarca cuando este juró la Constitución el 30 de enero de 1986.

Entonces, Don Juan no solo estuvo en el estrado cuando esta se produjo sino que el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, incluso le mencionó en su discurso, destacando su sacrificio por haber renunciado al trono.

SIN MENCIONES EN LOS DISCURSOS

Aunque Felipe VI ha mencionado ese día en el discurso que ha pronunciado durante el almuerzo en honor de la Princesa Leonor en el Palacio Real, no ha hecho ninguna referencia durante el mismo a su padre pese a que ha reconocido que su hija encarna "la continuidad" de la monarquía parlamentaria de la que Juan Carlos I fue uno de los artífices.

El Rey ha incidido en que "aunque las circunstancias históricas sean distintas" a las de 1986, el deber de la Princesa de Asturias, y el suyo, "es cumplir y respetar nuestra Constitución". "Y ese deber prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración", le ha advertido a su hija mayor. Don Felipe también ha hecho especial hincapié en que la Corona está sometida al Derecho, al igual que el resto de instituciones.

Tampoco la Princesa de Asturias ha hecho ninguna alusión a su abuelo en el breve discurso que ha pronunciado tras recibir el collar de la Orden de Carlos III. La futura Reina se ha comprometido a servir "con respeto y lealtad". "Le pido que confíen en mí", les ha dicho a los españoles, igual que ha dicho que ella confía en el futuro de España.

OTROS FAMILIARES

Hasta el Palacio de El Pardo también se han desplazado otros familiares de la Princesa de Asturias que han querido acompañarla en este día tan especial. Además de su abuelo paterno, también se ha visto llegar a la infanta Elena y a la infanta Cristina. Ambas han llegado en una furgoneta en la que también iba Froilán, hijo mayor de la primera, como copiloto, e Irene, hija menor de la segunda.

Aunque no se les ha visto, es de esperar que también hayan asistido tanto la Reina Sofía como los padres de Doña Letizia, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano.

Entre quienes sí se han dejado ver a su llegada están la infanta Margarita, tía paterna del Rey, y su hija María Zurita, así como Ana María de Grecia, tía materna del monarca, y Alexia, hija de esta, que ha acudido acompañada por su marido e hijos.