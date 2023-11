El Rey Juan Carlos cogió un avión tras la celebración íntima de la Princesa Leonor

MADRID, 1 (CHANCE)

Ha sido uno de los temas más comentados estos días: la presencia del Rey Juan Carlos I en la jura de la Constitución española de su nieta, la Princesa Leonor. Aunque no estuvo en el Congreso de los Diputados, sí que asistió a la celebración familiar e íntima que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo... pero ¡atención! su estancia fue breve.

Don Juan Carlos llegó a España sobre las 13h de la tarde y aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A partir de ahí sus pasos son algo dispersos, ya que sí que ha podido conocer en exclusiva Europa Press que toda la familia disfrutó de un encuentro en Zarzuela previo al de El Pardo.

La primera persona en abandonar el palacio fue su hermana, la Infanta Doña Margarita y, tras ella, lo hizo él. Salió con el rostro serio y, tal y como se había previsto, no hizo noche en España. Trasladaron al emérito hasta el aeropuerto y allí cogió un vuelo dirección Abu Dabi.

Una fiesta corta, pero en la que Don Juan Carlos pudo reencontrarse con sus hijos y algunos de sus nietos, además de con muchísimos rostros familiares que llevaba tiempo sin disfrutar.

Sin embargo, para evitar las polémicas, tal y como pudo comprobar en exclusiva Europa Press el emérito decidió no pasar la noche en España y así no alimentar a los sectores más críticos a cuestionar si debería o no dormir en el país. Eso sí, disfrutó de su familia en un ámbito privado y celebró, junto a la heredera de la corona, su mayoría de edad.

En estas imágenes en exclusiva el Rey Juan Carlos llega al aeropuerto pasadas las 22:30h de la noche y podemos ver a un hombre con el rostro serio y algo cansado, pero sobre todo muy pendiente de su teléfono móvil, ya que no dejó de mirar la pantalla ni un solo momento.