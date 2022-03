El rey Juan Carlos le comunica a su hijo la intención de volver a España "con frecuencia"

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de muchas especulaciones sobre cuál sería el futuro del rey Juan Carlos en España y si finalmente volvería a nuestro país tras su exoneración, ha sido el propio rey emérito el encargado de comunicarle a su hijo cuál será su plan en el que cuenta con la aprobación de Zarzuela para regresar con frecuencia a España aunque seguirá viviendo en Abu Dabi.Según ha publicado Casa Real, el rey Juan Carlos le ha comunicado a su "querido hijo" sus planes para los próximos años en los que pide volver a españa aunque no de forma inmediata. "He residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad", afirma. "Me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero continuar residiendo de forma permanente en Abu Dabi" continúa diciendo en la carta que se ha hecho pública este mismo lunes.Aunque el rey emérito habría encontrado la tranquilidad y estabilidad que necsita en estos momentos de su vida en Abu Dabi, quiere tener la oportunidad de viajar a nuestro país siempre que le sea posible: "Como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y los amigos"."Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido", comienza explicando en el cuarto y último párrafo de la carta en el que pide que sus viajes a España se desarrollen en la más estricta intimidad. "Es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".Hay que recordar que el rey Juan Carlos se marchó de españa el 2 de agosto de 2020 a Abu Dabi tan solo unos meses después de que la Fiscalía comenzara una investigación sobre su gran fortuna y los regalos recibidos durante su reinado.