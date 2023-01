El Rey Juan Carlos regresa a Abu Dabi tras 24 horas de lo más intensas con su familia en Atenas

MADRID, 17 (CHANCE)

Horas de intensa emoción en Grecia. Representantes de todas las Casas Reales se han dado cita en Atenas este lunes para asistir al funeral, y posterior entierro, del Rey Constantino de Grecia. Hermano de la Reina Sofía, y con una relación muy estrecha tanto con su cuñado, el Rey Juan Carlos, como con sus sobrinos - el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y las Infantas Elena y Cristina - la Familia Real española acudió casi al completo a las exequias del monarca, y tan solo echamos de menos la presencia de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que apenas tuvieron trato con su tío abuelo. No es el caso de sus primos Froilán, Victoria Federica, Juan Valentín, Pablo, Miguel e Irene, que viajaron a la capital griega para estar presentes en una jornada histórica que nos ha dejado imágenes para el recuerdo.

Las lágrimas de emoción de Doña Sofía, la complicidad de la que han presumido Doña Letizia y Marie Chantal Miller acabando así con los rumores de enemistad entre ambas y, principalmente, el reencuentro de Don Juan Carlos con su familia al completo - a excepción de sus nietas Leonor y Sofía - por primera vez desde que se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020.

Sonriente y sin ocultar su alegría (a pesar de las circunstancias, ya que tenía una relación muy especial con su cuñado Constantino) por poder disfrutar durante unas horas de la compañía de su mujer, sus hijas y sus nietos, el Emérito se convirtió en uno de los protagonistas del último adiós al monarca griego. No se le veía públicamente desde el funeral de Estado de Isabel II que tuvo lugar en Londres el pasado mes de septiembre y, aunque tiene muy buen aspecto, parece innegable que sus problemas de movilidad han aumentado desde entonces. Y es que Don Juan Carlos necesita no solo el bastón que le acompaña desde hace tiempo para caminar, sino también la ayuda de dos de sus escoltas para desplazarse y no perder el equilibrio.

Una imagen que ha desatado de nuevo el debate acerca de si, a sus 85 años y después de 3 residiendo en los Emiratos Árabes, ha llegado el momento de regresar a España y pasar esta última etapa de su vida en su país rodeado de sus familiares y seres queridos.

Parece que por el momento no, ya que tras asistir al entierro del Rey Constantino en el cementerio Real de Tatoi, la Familia Real española - a excepción de los Reyes Felipe y Letizia, que por cierto no se dejaron ver en ningún momento al lado de Don Juan Carlos, evitando así la imagen más esperada - se reunía en un conocido hotel con otros miembros de la realeza europea para poner el broche a la despedida del monarca heleno con una íntima comida.

A última hora de la tarde, derrochando cercanía y presumiendo de su complicidad, el Emérito abandonaba el lugar acompañado por la Reina Sofía, la Princesa Irene de Grecia, las Infantas Elena y Cristina y sus nietos Froilán, Victoria, Juan, Pablo, Miguel e Irene, regalándonos una bonita estampa familiar antes de abandonar Atenas y regresar a Abu Dabi, donde disfrutará de la compañía de su nieto mayor, Froilán, que ha decidido mudarse una temporada al Emirato para abrir nuevas vías profesionales.