El Rey recibe en la Zarzuela a Urkullu, que acudía con intención de hablar del Estatuto vasco

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha recibido este martes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al 'lehendakari' Iñigo Urkullu que, según había avanzado el Gobierno vasco, acudía con intención de hablar con él sobre el desarrollo del Estatuto vasco.

El jefe del Estado también ha recibido este martes por la mañana al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Ambos presidentes autonómicos revalidaron sus cargos en elecciones el pasado 12 de julio.

Según el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, Urkullu no tenía intención de plantear al Rey la apertura de un debate en torno al modelo de Estado, pero sí "reflexión" respecto al "incompleto" desarrollo del Estatuto de Euskadi.

Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la primera reunión de la legislatura del Consejo de Gobierno presidido por Urkullu, ha enmarcado la reunión entre el rey y el Lehendakari en un ámbito protocolario y de "cortesía institucional".

De esa forma, ha recordado que el Rey ofrece este tipo de audiencias al inicio del mandato de cada gobernante autonómico. En todo caso, también ha explicado que, según ha informado este martes el propio Lehendakari a los consejeros de su gobierno, Urkullu tiene la intención de mantener la "discreción" en torno a los contenidos que pueda plantear al rey o los que este pueda trasladarle a él.

Zupiria, en respuesta a la pregunta de un periodista, también ha aludido al mensaje trasladado este pasado lunes por el lehendakari, que en una entrevista habló de la posibilidad de plantear, en su reunión con Felipe VI, "la necesidad" de una reforma del modelo de Estado.

REFORMA ESTATUTARIA "ACORDADA"

El portavoz del Gobierno autonómico ha afirmado, no obstante, que no cree que Urkullu "vaya a plantear [al rey] la apertura de ningún debate" en torno a un cambio en el modelo de Estado. "No es eso lo que nos ha dado a entender", ha manifestado.

Zupiria ha indicado que lo que sí les ha comentado el lehendakari es que "como ha ocurrido en todas las ocasiones" en las que se ha reunido con el rey o con representantes del Gobierno central, en el encuentro de este martes estará "presente" una "reflexión" en torno al "incompleto" desarrollo del Estatuto de Gernika.

En la misma línea, planteará una "reflexión" sobre las posibilidades de actualizar dicho estatuto, de forma "acordada", a través de los trabajos que desarrolla la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco.