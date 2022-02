El Rey, Sánchez, Aragonès y Colau coincidirán este domingo en la cena del MWC en Barcelona

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, coincidirán este domingo en Barcelona en la cena inaugural de la edición de 2022 del Mobile World Congress (MWC).

El acto se celebrará a las 19.30 en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y contará con los discursos del Rey, Sánchez, Aragonès, Colau y también se prevé la intervención de alguno de los dirigentes GSMA, los organizadores del Mobile.

Entre los asistentes a la cena estarán la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró; el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.

También asistirán la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay, la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y el primer teniente de Alcaldía, Jaume Collboni, entre otros.

ARAGONÈS CON EL REY

Como ya ocurrió en la edición del año pasado, Aragonès coincidirá con Felipe VI en la cena inaugural del Mobile, aunque previsiblemente el presidente catalán, al igual que Colau y Puigneró, no participará en el tradicional besamanos al monarca.

Desde su llegada a la Presidencia de la Generalitat, Aragonès ha modificado el criterio del anterior Govern en relación a los actos en los que asiste el Rey y ha acudido a todos los eventos que ve importantes para Catalunya independientemente de si participa Felipe VI o no.

De esta manera, Aragonès y el Rey ya han coincidido en varios actos desde su investidura en mayo del 2021, como las Jornadas del Cercle d'Economia y en la cena y la inauguración del Mobile del año pasado, aunque la Generalitat mantiene el veto a participar en eventos organizados por la Casa Real.

Esta misma semana, Aragonès defendió su asistencia a la cena del Mobile durante la sesión de control en el pleno del Parlament ante las críticas de la CUP a su presencia en este acto junto al Rey: "No dejaré que me desplace en el ejercicio legítimo de mis funciones de representación del país un monarca que no ha decidido nadie".

La última vez que coincidieron el presidente de la Generalitat y el Rey fue el 29 de noviembre en durante la entrega de los Premis Ferrer Salat y las Medallas del 250 aniversario de Foment del Treball en el MNAC, el mismo día en el que Felipe VI entregó los despachos de la 70 promoción de jueces de la Escuela Judicial, en L'Auditori de Barcelona.

Además, Aragonès y Sánchez coincidirán en un momento en el que la mesa de diálogo está paralizada y no tiene fecha, y después de que el presidente catalán rechazara asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se tenía que celebrar el viernes pero finalmente fue suspendida por la crisis de Ucrania.

ACTO INAUGURAL EL LUNES

Tras la cena del domingo, el lunes por la mañana se celebrará el acto inaugural del MWC en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, será una de las ponentes en el Mobile y debatirá sobre las medidas relacionadas con la emprendeduría, el talento e la inversión y también asistirá a un acto de firma de un convenio entre la Mobile World Capital Barcelona y Sedia, durante la tercera jornada

DIRECTIVOS EMPRESARIALES

En las distintas sesiones del MWC 2022 intervendrán múltiples oradores, entre los que estarán el ceo de Nokia, Pekka Lundmark; el ceo de Telefónica, Jose Maria Alvarez-Pallete; el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado de Vodafone, Nick Read; el ceo de Qualcomm, Cristiano Amon; o el director ejecutivo de Weta Digital, Prem Akkaraju.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, participará en la sesión 'Keynote 1: New Tech Order' durante la primera jornada, en la que también estarán el director de GSMA, Mats Granryd, y el ceo de Vodafone, Nick Read.

Por su parte, Goirigolzarri debatirá sobre temas como los NFT, las fintech y el metaverso en una sesión del miércoles, junto al ceo de Sotheby's, Charles Stewart, el cofundador y director de Block, Jim McKelvey y el fundador de Hungama Digital, Neeraj Roy.

Durante el congreso aparecerán otros líderes de grandes grupos empresariales, como el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el ceo de Amdocs, Shuky Sheffer, o la presidenta y ceo de Telia Company, Allison Kirkby.