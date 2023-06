Los reyes eméritos llegan al hotel tras la graduación de su nieta Irene

MADRID, 16 (CHANCE)

Irene Urdangarin ha celebrado en el día de hoy su graduación y lo ha hecho acompañada por su familia al completo. Sus padres, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina; sus hermanos, Juan, Pablo y Miguel; su tía la Infanta Elena; sus primos, Victoria Federica y Froilán; su abuela paterna, Claire Liebaert; y sus abuelos, los reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía.

Esta mañana Iñaki y la Infanta Cristina salían del domicilio de ésta y se dirigían al Hotel Four Seasons Des Bergues donde se han alojado todos sus familiares para disfrutar con ellos de una comida de lo más especial y, horas más tardes, les veíamos salir de forma separada.

La imagen de la que tanto se ha hablado: la del emérito con Iñaki no se ha producido, al menos no ante las cámaras, pero sí que han estado juntos durante todo el día exprimiendo al máximo esta reunión familiar que no se producía desde hace años después de todas las polémicas que han azotado la estabilidad de algunos miembros de la Familia Real.

Tras la graduación de la joven, los reyes eméritos llegaban al mismo hotel con una sonrisa en su rostro y, minutos más tarde, lo hacía la Infanta Elena acompañada por sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica.

Un acontecimiento histórico que ha tenido gran repercusión ya que hace menos de un mes era la graduación de la Princesa Leonor y solamente acudían sus padres los reyes Don Felipe VI y Doña Letizia; su hermana, la Infanta Sofía; y su abuela materna, Paloma Rocasolano -aunque esta no aparecía en la fotografía familiar.

Parece que han querido demostrar la unión familiar que sigue habiendo a pesar de las polémicas que ha habido en la familia en los últimos años con la marcha de Don Juan Carlos I a Abu Dabi y con el divorcio de Iñaki y la Infanta Cristina.