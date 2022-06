Los Reyes Felipe y Leizia se reunen con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona

MADRID, 9 (CHANCE)

Primer acto conjunto de la semana de los Reyes Felipe y Letizia, que este jueves han presidido una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona. Un encuentro que ha tenido lugar en una de las salas del Palacio de la Zarzuela y en el que se ha presentado el cierre económico del ejercicio 2021 y el balance y la cuenta de resultados de la entidad a 30 de abril de 2022; además, se ha valorado la actividad de los grupos de trabajo y los diferentes programas de la Fundación en lo que llevamos de año y sus avances en la implementación del nuevo Plan estratégico 2022-2025.

Un reunión previa a la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona, cuya fecha exacta se desconoce por el momento - aunque suelen celebrarse a finales de junio - y en la que está prevista la asistencia de la Princesa Leonor, que en solo una semana regresará a España para comenzar sus vacaciones de verano tras concluir, con éxito, el primer curso del Bachillerato Internacional que está estudiando en el UWC Atlantic College de Gales.

Unos galardones que este año recaen en cinco jóvenes e inspiradoras mujeres y a las que se espera que la Princesa dedique algunas palabras: la actriz María Hervás - Premio de las Artes y Letras -; la ingeniera Elisenda Bou-Balust - en la categoría de Empresa -; la física Eleonora Viezzer - reconocida en la categoría de Ciencias - la psicóloga Claudia Tecglen - Premio Social - y la escritora Trang Nguyen, Premio Internacional.

Pero mientras no llega la entrega de los Premios Princesa de Girona y no se produce la esperada reaparición de Leonor, sus padres han vuelto a 'sustituirla' en un acto relacionado con la Fundación que lleva su nombre. Un acto en el que la Reina Letizia ha lucido su imagen más sobria tras sus románticos y ultrafemeninos looks de sus últimas apariciones.

Así, tras el favorecedor vestido blanco de Sfera con ligeras transparencias con el que la monarca sorprendió en su último acto este martes en Murcia, el delicado diseño midi en color azul con lunares de '& Me Unlimited' que estrenó en el Día de las Fuerzas Armadas en Huesca el pasado 28 de mayo, o el aplaudido vestido camisero rosa de Hugo Boss que eligió para inaugurar la Feria del Libro hace justo 15 días, Doña Letizia ha sorprendido hoy con un look 'working girl' tan serio como discreto.

Un traje sastre en color negro - que se convirtió en su 'uniforme de trabajo' durante las reuniones presididas a través de videollamada desde Zarzuela durante el confinamiento - y una camiseta de algodón blanca con cuello redondo. Un outfit perfecto para ir a la oficina con el que Doña Letizia ha presidido su primer acto de la semana junto al Rey Felipe.