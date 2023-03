Los reyes Felipe y Letizia se unen a la fiesta que les tenían preparada en Cádiz

MADRID, 27 (CHANCE)

Los Reyes Felipe y Letizia nos sorprenden con su faceta más divertida y espontánea. Cumpliendo con la agenda programada en Cádiz con motivo del IX Congreso Internacional de la Lengua Española bajo el lema 'Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro', en esta ocasión los monarcas llegaron al Concierto 'Tempo de Luz' que tuvo lugar en el Gran Teeatro Falla y en el que disfrutaron de una verdadera fiesta a su llegada.A ritmo de palmas, cajones y música, los Reyes fueron recibidos en un ambiente festivo de lo más divertido al que no dudaron en unirse. Algo tímida a la invitación a sentarse a tocar el cajón, finalmente doña Letizia accedió a sentarse sobre el instrumento segundos antes de que también el rey Felipe se sentara junto a ella.Ante el cariño y el aplauso generalizado de todos los gaditanos allí reunidos, don Felipe y doña Letizia lucieron la mejor de sus sonrisas saludando a gran parte de los vecinos que no se quisieron perder un momento tan especial.Como no podía ser de otra forma, doña Letizia volvió a cautivar a todos por el estilismo escogido para la ocasión. Apostando por el siempre elegante color negro, la Reina quiso tener un guiño con la ciudad en la que se encontraba y le dio a su look un toque flamenco rescatando de su armario su vestido de flecos más viral, un diseño de la firma Hugo Boss que estrenaba a finales de 2019. Se trata de un vestido negro de largo midi, con flecos cayendo del pecho y una tela tipo red en el escote y hombros.