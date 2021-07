Los Reyes presiden la inauguración de la 40ª edición de ARCOmadrid

MADRID, 8 (CHANCE)

Los Reyes han protagonizado este jueves su primer acto conjunto de esta semana y lo han hecho con una de sus citas imprescindibles año tras año, la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, que se desarrollará del 7 al 11 de julio en el recinto ferial de Ifema y que este año celebra su 40ª edición.

Don Felipe y Doña Letizia son dos apasionados del arte y, dentro de su apoyo incondicional al mundo de la cultura, han convertido ya en un clásico su tradicional recorrido por los pabellones de ARCO, una de las principales plataformas del mercado del arte, y pieza imprescindible en el circuito internacional de promoción y difusión de la creación artística, que este año ha retrasado su celebración varios meses a causa de las restricciones por la pandemia del Covid.

Una cita imprescindible en la que la Reina Letizia acapara año tras año todas las miradas, ya que suele dejarnos looks de diez y estrenos rompedores y originales que nos dejan ver su lado más arriesgado y ese 'don' para la moda que hace que todo le siente bien y que agote en cuestión de horas cada prenda que luce.

Y este año no iba a ser menos. Cumpliendo con la 'tradición' la monarca ha estrenado un elegante y sofisticado conjunto con el que, sin duda, ha 'dado en el blanco'. Un total look white compuesto por un dos piezas de top estilo capa de corte oversize con cuello chimenea y pantalones rectos con un ligero ondulado en el bajo que le daba un toque original y diferente. Un espectacular estreno - del que todavía no se conoce su diseñador - que ha combinado con unos salones de charol en color camel y un micro bolso de piel, también en color blanco, de Furla.

Fiel a la coleta alta que tanto la rejuvenece y tan ideal es para combatir las altas temperaturas que hace en Madrid estos días, Doña Letizia ha vuelto a lucir sus pendientes colgantes de flores de jazmín en color blanco de Carolina Herrera, que tan sólo le habíamos visto el día que los estrenó hace ya cinco años