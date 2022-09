Reynders dice que no es "su trabajo" señalar culpables en el bloqueo del CGPJ, sino "organizar e incrementar el diálogo"

Su "primera impresión" es que hay un "compromiso" de avanzar para implementar las recomendaciones de la Comisión

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha asegurado este jueves que no es "su trabajo" señalar culpables en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino "organizar e incrementar el diálogo" entre partidos políticos y descubrir si hay "una voluntad real de moverse en la dirección" correcta.

En declaraciones a los medios antes de intervenir en la comisión mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados, Reynders se ha mostrado "seguro de que hay una gran voluntad" de avanzar para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea. "Me parece lógico. He organizado muchas visitas no solo en Madrid sino a muchas capitales y todo el tiempo he intentado ver si se podía mejorar la situación", ha detallado.

En su visita a España, ha continuado el comisario, su "primera impresión" es que existe el "mismo compromiso" en avanzar para implementar las citadas recomendaciones. "Especialmente cuando estamos hablando de la designación de los miembros del CGPJ", ha zanjado.

Estas palabras de Reynders llegan después de haberse visto con dos de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), para abordar la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ, que permanece en funciones desde diciembre de 2018.

El viaje del comisario se produce apenas dos semanas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourová, que ya estuvo en Madrid en junio, respaldara en una carta a Lesmes y avisara de que el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado" --como el órgano de gobierno de los jueces-- "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".