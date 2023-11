Reynders dice que no expresó "ninguna preocupación" por la ley de amnistía y espera análisis jurídico para valorarla

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que está a la espera de que los servicios jurídicos de la Comisión Europea analicen en detalle la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, al tiempo que ha querido dejar claro que cuando requirió información al Gobierno no expresó "ninguna preocupación" por el contenido sino conocer sus detalles.

"No he expresado ninguna preocupación, sólo he pedido recibir el texto, ahora está hecho. Evaluaremos y emprenderemos un diálogo con el Gobierno español", ha indicado el liberal belga en declaraciones a la prensa en Bruselas, al ser preocupado por sus dudas respecto al proyecto de ley.

Reynders, que escribió la semana pasada al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para pedir detalles de la norma que entonces estaba siendo aún negociada en Bruselas por PSOE y Junts, ha insistido en la cautela para no expresar un juicio formal hasta tener una "correcta lectura" del documento remitido este martes por el propio Bolaños al comisario.

El Gobierno ha enviado también la propuesta de ley a la vicepresidenta comunitaria responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, a pesar de que la liberal checa no figuraba en la carta que Reynders envió primero al Gobierno pidiendo información.

A ambos, Bolaños pide también una reunión a la mayor brevedad para poder explicar la posición del Gobierno respecto a la ley de amnistía, algo que Reynders ha dado por hecho que ocurrirá, si bien no ha puesto fecha y no ha aclarado si será en próximos días o esperará a que su equipo legal concluya el análisis formal.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario tendrá también oportunidad de expresar su posición la próxima semana en el debate que sobre la ley de amnistía se celebre en la sesión plenaria que el Parlamento Europeo celebrará en Estrasburgo (Francia).

A falta de que se cierre la agenda, el debate tendrá lugar con toda seguridad el martes o el miércoles ya que cuenta con el apoyo de una mayoría de grupos, al haber presentado el lunes una petición el Partido Popular Europeo y el grupo de Conservadores y Reformistas (del que forma parte Vox) y ya el martes los Liberales pidieran también su celebración.