Reynés afirma que Naturgy tiene músculo para "ejecutar cualquier oportunidad que pudiera surgir"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que la compañía cuenta con músculo para "ejecutar cualquier oportunidad que pudiera surgir" de abordar una operación corporativa que aporte valor.

En rueda de prensa, Reynés puntualizó que esto no quiere decir que exista un posible objetivo "a corto plazo", aunque afirmó que el amplio colchón de liquidez, con 9.200 millones de euros en efectivo y equivalentes y en líneas de crédito no dispuestas al cierre de 2023, dan la "posibilidad" de hacerlo si se presentara.

A este respecto, reiteró que Naturgy "siempre está atenta a cualquier oportunidad" que pueda presentarse, tanto dentro como fuera de España, aunque siempre cumpliendo las premisas de mantener la disciplina financiera.

Reynés indicó que la energética cuenta con una importante cartera de proyectos en diferente estado de maduración que le permitirá poner en operación 1.200 megavatios (MW) renovables durante este año y añadió que, además, ya están trabajando en aumentar el 'pipeline'.

Lo que sí que descartó por ahora el directivo fue la posibilidad de dar entrada a socios con participaciones minoritarias en proyectos o carteras concretas de renovables, tal y como están haciendo otras empresas del sector para financiar ese crecimiento, ya que el balance de Naturgy a día de hoy es "suficientemente sólido" para afrontar por ella misma esas inversiones.

Respecto a una posible venta de su negocio en Australia, Reynés afirmó que no comenta "ningún tipo de rumor" sobre la compañía e indicó que, además, el grupo ha aumentado su exposición de inversión en el país.

Sobre el gas de Rusia, el presidente de Naturgy defendió que la compañía no ha comprado "ni un solo kilovatio más" de que lo que dice el contrato que tiene vigente desde 2013 y que empezó a ser operativo en 2018, bastante antes del inicio de la guerra en Ucrania.

A este respecto, recordó que este contrato 'take or pay' obliga a pagar o a llevarse la mercancía, por lo que subrayó que la compañía está "obligada a honrar sus contratos". "Sólo hemos cumplido con nuestros compromisos", dijo.

CONTRA EL INCREMENTO DE LA TASA NUCLEAR.

En lo que se refiere al incremento por parte del Gobierno de la tasa nuclear para las empresas propietarias de estas plantas, Reynés rechazó este aumento. "No vemos necesidad de ninguna adecuación, ya fue adecuada hace poco tiempo", señaló en referencia al pacto alcanzado para el cierre ordenado de las nucleares.

Asimismo, abogó por gozar de una visibilidad regulatoria a "lo más a largo plazo posible", ya que es lo que da garantía de que las inversiones "se decidan y se valoren desde un ambiente menos cambiante".

No obstante, subrayó que Naturgy no prevé no abordar la cartera de proyectos que tiene previstos en España ya que "las inversiones en el mundo industrial no ocurren de golpe". "No vamos a dejar de hacerlos porque ya se iniciaron, son costes hundidos", añadió al respecto.

APUESTA ESTRATÉGICA POR EL BIOMETANO.

Por otra parte, Reynés defendió la apuesta estratégica del grupo por el biometano, donde cuenta con una cartera de 60 proyectos en diferente fase de desarrollo, de los 70 del grupo en el ámbito de los gases renovables.

"Somos unos firmes convencidos de que el biometano va a jugar un papel fundamental a corto plazo", dijo, basándose en la necesidad de dar una solución a los residuos orgánicos y en la preparación de la infraestructura gasistas para ello con "cambios" mínimos.

Asimismo, el presidente ejecutivo apuntó que Naturgy, como una empresa con 180 de historia tiene "muchas ventajas y alguna que otra hipoteca", pero subrayó que está en "un proceso de transición" y "comprometida" con la transición energética, para lo que solamente pidió "tiempo para hacerla".