Reynés pide eliminar la especulación y el TTF holandés como referencia para fijar el precio del gas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha pedido eliminar la especulación y el Title Transfer Facility (TTF) holandés como índice de referencia para fijar el precio del gas, al tiempo que ha señalado que la reunión de los ministros de la Unión Europa de este viernes constata la necesidad de que los gobernantes de la UE tomen "decisiones estructurales en una dirección algo diferente a lo que viene siendo habitual" para poder afrontar los retos futuros.

Durante su intervención en el VII Foro de Energía organizado por 'El Economista', el presidente de Naturgy ha afirmado que hay que ver si el TTF holandés "realmente dice algo o no respecto a lo que nos afecta a muchos países, que no sean la propia Holanda" y cómo afecta al sistema financiero y a todo lo que son derivados.

"Es evidente que algo tenemos que hacer todos y yo quería aprovechar para decir que es lógico y todos deberíamos abogar por que el TTF deje de ser una referencia en muchas cosas, porque es el que está permitiendo o en este caso perjudicando la competitividad de las industrias", ha afirmado Reynés, quien ha destacado que el índice está en máximos históricos y ya no responde a una un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Asimismo, el presidente de Naturgy ha afirmado que ha habido un "extraordinario" aumento de precios del GNL, sobre todo en Europa, mientras que a escala mundial ha bajado. En este sentido, ha señalado que Europa ha aumentado 55 bcm (miles de millones de metros cúbicos) de consumo al año, mientras que el mercado en general ha subido solo 25", ha señalado.

Durante su intervención, ha abogado por una actuación que excluya la especulación provocada por congestión física de descargas, teniendo en cuenta que una parte del precio que está subiendo el TTF holandés tiene que ver con que es "difícil o imposible" descargar más gas natural en Europa.

"No podemos salir de un índice de mercado para meternos en un no índice o en un no mercado, por lo tanto deberíamos buscar o debería buscar la reunión de la Unión Europea un mercado líquido de referencia que se construya con oferta y demanda", ha explicado Reynés.

Asimismo, ha subrayado que el nivel del volumen de gas que se transacciona a nivel TTF en derivados financieros es 100 veces el volumen de gas que se transacciona en el mercado holandés, por lo tanto "cualquier decisión que se tome, cualquier forma de acotar esta subida indiscriminada de aspectos especulativos de este índice" debe tener en cuenta que hay un mercado financiero "al que puede afectar y mucho".

En este contexto, Reynés ha destacado que el objetivo de la Unión Europea es un objetivo "muy loable y muy común", pero después están las particularidades de cada país.

"En esto de la energía, todos somos muy diferentes", ha afirmado el presidente de Naturgy, quien se ha mostrado convencido de que eliminar la especulación y dar certidumbre permitirán que "el mercado de gas deje de ser noticia por lo malo, en este caso por por los precios desbocados, y lo sea por lo bueno que es que hay muchas industrias que gracias al gas son competitivas".