Riba (ERC) critica la gestión del Gobierno sobre Pegasus: "No sé hasta cuando podrán aguantar el silencio"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La europarlamentaria de ERC, Diana Riba, ha afeado al Gobierno su gestión del espionaje con Pegasus: "No tiene ningún sentido que acepten que hay 18 infiltraciones, que dimita la directora del CNI y que no se avance para esclarecerlo. No sé hasta cuando podrán aguantar el silencio".

Lo ha dicho en una entrevista de este domingo en el diario 'El Nacional.cat' recogida por Europa Press, en la que ha recordado que en tres meses España asumirá la Presidencia del Consejo de Europa.

"Lo primero con lo que se encontrarán son las recomendaciones sobre lo que deben hacer los Estados miembro con el marco legal dentro de la Unión Europea para que dejen de utilizar Pegasus de forma ilegal", ha sostenido.