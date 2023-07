Ribera acusa a Vox de usar "eslóganes vacíos" y políticas "inviables" en materia de agua

ALBACETE, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado a Vox de usar "eslóganes vacíos" y "políticas inviables" en materia de agua, refiriéndose a propuestas como la recuperación del trasvase desde el Ródano.

"¿No han oído todos los problemas que tiene el Ebro en su recorrido? Vuelven a hablar de algo que la Comisión ya calificó de inviable en su momento como es el Ródano", ha criticado la ministra, reiterando que "trabajan sobre eslóganes que solo podrían usarse para hacer bromas, pero que no se pueden tomar en serio si no hay una propuesta real detrás".

"¿Cuál es el coste de eso, cómo y en qué condiciones se llevaría a la práctica?", ha cuestionado Ribera, lamentando que con las declaraciones realizadas por el candidato de Vox a la Presidencia, Santiago Abascal, en el debate a tres que tuvo lugar el pasado miércoles, la formación "desprecia todo el trabajo realizado durante cuatro años por la comunidad científica e investigadora y que ha contado con la colaboración de todos los afectados, desde regantes, hasta agrupaciones de usuarios, organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos y autonomías".

En este sentido, la vicepresidenta tercera ha defendido la gestión del Gobierno, con "infraestructuras que han mejorado notablemente la gestión del agua". La más conocida, según ha apuntado Ribera, es el trasvase Tajo-Segura, donde, dice, gracias a las nuevas reglas de gestión, "se ha garantizado agua en la cabecera y en las cuencas receptoras, manteniendo el caudal ecológico tanto del Tajo como del Segura", ha asegurado.

Del mismo lado, ha defendido la gestión realizada en Doñana, reduciendo las extracciones de agua de los acuíferos que alimentan el paraje. "Esto nos ha permitido reducir más de 500 pozos y todavía hay perspectiva de seguir reduciendo presión en otros 400", ha indicado.

Ribera también ha cuestionado la propuesta del Partido Popular de recuperar el Plan Hidrológico Nacional. "No se sabe muy bien si consiste en volver al Plan Hidrológico de Matas, si cuentan con un agua que no hay, ignorando también a la comunidad científica, o si reivindican lo que ya está activado, más inversión en eficiencia, desalación, reutilización, etc.", ha dicho la ministra minutos antes de su visita al Centro de Interpretación del Agua de Albacete.

En este punto, Ribera ha tachado de "sospechoso" los lemas y las propuestas del PP en materia de agua. "Parece que pretenden recuperar reacciones del pasado, como si cuando dijéramos que el agua es de todos alguien discrepara. No tiene sentido, el agua es de todos y hay que gestionarla sobre la base de un interés general, garantizando y dando seguridad a todos los consumidores", ha aseverado.

Durante la visita, la ministra ha estado acompañada del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, el secretario general provincial del partido y presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, y los candidatos al Congreso y el Senado por el PSOE en Albacete, Emilio Sáez y Amparo Torres.