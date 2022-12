Ribera advierte de que es "peligroso" que Europa normalice un precio del gas alto para todos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido de que es "peligroso" que Europa normalice un precio del gas alto para todos.

En rueda de prensa, Ribera ha subrayado que, de cara a la reunión de este martes de los ministros de Energía de la UE, se están viviendo "días muy complicados y tensos", ante la oposición de países como España a la propuesta inicial de la Comisión Europea de limitar el precio del gas TTF en 275 euros/MWh, que habría sido reducida hasta unos 220 euros/MWh.

En este sentido, la ministra reconoció estar "enormemente preocupada", ya que se trabaja sobre una referencia del precio del gas natural "muy por encima de lo que ha sido la referencia del precio del gas en nuestro continente".

Así, defendió que la propuesta de España pasa por articular una cesta de referencias de precios de gas de las principales plazas internacionales y sumarle un plus de en torno a un 10%. "Creemos que esta es la respuesta más acertada ya que es sumamente sencillo, se va adecuando a la evolución de precios de los mercados internacionales", dijo.

Ribera reconoció que "hay tensión" ya que los operadores de algunos países miembros se comprometieron en el verano a unos precios elevados del gas natural y "tienen una gran dificultad para absorberlos y tienen preocupación por si Europa diera una señal de precios por debajo de ese compromiso".

No obstante, consideró que esa no es "la mejor respuesta que Europa debe dar", ya que la estabilidad de los mercados financieros es "evidentemente un principio enormemente importante, pero no puede serlo a costa de poner en peligro la industria y las familias europeas".