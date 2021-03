Ribera afirma que la situación de Ence en Pontevedra "no tiene nada que ver con la Ley de Cambio Climático"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la situación de la planta de pasta de celulosa de Ence en Pontevedra "no tiene absolutamente nada que ver con la Ley de Cambio Climático" y ha pedido "no generar una confusión que no beneficia ni a la gente ni a los trabajadores".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera subrayó que "rotundamente no depende de la Ley de Cambio Climático" y afirmó que "no hay ninguna instalación en Galicia ni en ningún otro sitio del litoral que se vea afectada por la Ley de Cambio Climático".

Así, consideró que "el principal problema" de Ence es que tiene recurrida la prórroga de la concesión que le fue concedida por el anterior Gobierno del PP, estando así pendiente de la resolución de los tribunales.

"Lo que es importante es lo qué quiere hacer Ence en estos años que tiene por delante con respecto a la concesión vigente", dijo, añadiendo que el Gobierno gallego cuenta con "cuestiones en el radar" para el futuro de la planta asociadas a la actividad forestal, en las que el Ejecutivo "estará encantado de acompañarles".