Ribera anuncia 20 millones de euros para la conciliación del lobo con la ganadería

ÁVILA, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha manifestado que el Gobierno dispone de 20 millones de euros para compatibilizar la presencia de la ganadería con los grandes carnívoros, tras la reciente declaración del lobo como especie protegida en todo el país.

"Sabemos que la procesión de la especie requiere una dotación económica y financiero para aquellos vecinos que puedan sentir que está en riesgo, su propia actividad económica", ha manifestado en la reunión de la asociación de Pueblos Mágicos de España, en La Adrada (Ávila).

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene presupuestados 20 millones de euros para "las estrategias de convivencia con grandes con grandes carnívoros, fundamentalmente el oso y el lobo".

Se trata de una cantidad "superior a la que aportan las distintas comunidades autónomas con presencia de lobo para compensación de daños. en el supuesto de ataques de lobos a los ganaderos".

"Creemos que la estrategia de una gestión rápida, una identificación rápida ágil en los procedimientos de compensación, pero también de prevención de medidas que permitan identificar con suficiente antelación", ha aseverado.

Para ello, deben conocerse "dónde pueden estar las zonas de peligro de expansión y a la capacidad también en su caso de intervención con controles poblacionales allí donde resulta necesario", lo que "va a ofrecer mayor garantía mayor seguridad jurídica tanto para los funcionarios que participan en esta tarea como para los propios colectivos de ganaderos y comunidades locales".

La inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), publicada en el BOE esta semana, está avalado por las reuniones con los sectores implicados y desde el punto de visa del criterio científico y las recomendaciones desde el punto de vista de las medias de gestión, ha dicho la vicepresidenta.

Respecto a que varias comunidades autónomas vayan a recurrir, Ribera ha dicho que se encuentran "en su derecho". "Me hubiera gustado encontrar aportaciones", ha dicho, para destacar que "durante más de un año" han tratado de "identificar dónde pueden estar las dificultades específicas, y cree que no tendrá posibilidades de prosperar porque "el dictamen del Consejo de Estado ha sido muy categórico al respecto, tanto avalando y reforzando no solamente el procedimiento, sino la oportunidad desde el punto de vista de criterio científico y las recomendaciones".