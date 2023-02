Ribera apuesta por un futuro "verde" frente a "la nación de la rotonda" del PP

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apostado este sábado, en un acto en Palma, por un futuro "verde" frente a "la nación de la rotonda" del PP.

En la clausura del las 'Jornadas municipales para una Transición Energética Justa' del PSOE, Ribera ha valorado como Baleares ha sido una comunidad autónoma "pionera" en abrir debates "complicados" en torno a la sostenibilidad.

"Los socialistas de Baleares han pensado en la protección del territorio pero sin matar la gallina de los huevos de oro" como, ha recordado, "plantean otros --en alusión al PP-- que abogan por el modelo de la nación de la rotonda donde quedarse con los huevos y con la gallina, sin pensar en los que vengan detrás, estos que se salven como puedan", ha criticado.

"Este no es el modelo ni la manera de pensar de Francina Armengol y de los socialistas de Baleares, pioneros en leyes para luchar contra el cambio climático, la protección del mar, la recuperación de la bahía de Palma o la movilidad sostenible", ha subrayado.

En este sentido, Ribera ha reiterado que "no habrá turismo si no se tiene nada a cambio que ofrecer" y ha resaltado la manera de hacer política de los socialistas, "desde el diálogo, hablando con la gente para construir soluciones y pensando que gobiernan para todo el mundo, no solo para la gente de bien, como el PP".

Así mismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha resaltado la "vocación modernizadora" del PSOE frente a un Partido Popular que "no entiende el país y quiere retroceder al siglo XIX o al siglo al XX".

"Mientras los socialistas pensamos en cómo garantizar los recursos hídricos, en cómo conseguir una energía más limpia, en una revolución digital, para modernizar el tejido productivo y los servicios, con el objetivo de avanzar hacia un país próspero, tomando en consideración que hay límites físicos y que no se puede crecer por encima de la carga de recuperación del planeta, otros niegan la agenda ambiental", ha lamentado, advirtiendo que "el negacionismo es fatal para poder dar una respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos". "La sostenibilidad está intrínsecamente ligada con poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha destacado Ribera.

Así, y dado que el PSOE es una formación "europeísta", en palabras de Ribera, "la voluntad es construir de manera flexible y solidaria, en la que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos, un futuro conjunto con los demás ciudadanos europeos y del mundo".

"Los socialistas no nos vamos a callar, apostamos por un futuro verde y es imprescindible poder hablar y generar sinergias entre administraciones para conseguirlo", ha incidido la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.