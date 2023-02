Ribera critica la "foto de señores sobre fondo verde" de Vox y pide "no creerse sus mentiras"

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado este domingo, en un acto en Palma, la "foto de señores sobre fondo verde" de Vox, que este lunes van a registrar en el Congreso una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, y ha pedido "no creerse sus mentiras".

En la clausura del las 'Jornadas municipales para una Transición Energética Justa' del PSOE, Ribera ha cuestionado la "foto de señores sobre fondo verde" de Vox porque "no es posible que, con una moción con vocación conspiranoica, en la que afirman que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un instrumento comunista y que la ciudad de 15 minutos solo servirá para encerrar a los españoles, crean que van a representar mejor a España y a sus ciudadanos que este Gobierno". "Estos 'señoros', que pretenden decir a las mujeres qué hacer, cómo y cuando, no pueden gobernar España", ha apuntado, demandando a la población "no creerse sus mentiras".

