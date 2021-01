(A)Ribera defiende el funcionamiento del sistema eléctrico y prevé precios más bajos y estables con renovables

Asegura que acabar con los 'beneficios caídos del cielo" es un "compromiso" del Gobierno pero ha pedido "tener cuidado"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido este martes en el Congreso el funcionamiento del sistema eléctrico pese a las críticas por el incremento del precio de la electricidad en las últimas semanas y ha anticipado precios más estables y más bajos conforme las energías de origen renovable ganen peso en la generación total.

Así, ha defendido el impacto de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para reducir el precio de la electricidad, un efecto que, ha dicho, "no se va a ver interrumpido", y que arrojará precios con una "reducción significativa" en los años 2022 y 2023 respecto a los registrados antes del temporal y los de países referencia como Francia o Alemania.

Para ello, Ribera ha defendido consolidar el avance de las energías renovables y eliminar progresivamente la dependencia de tecnologías cuyos costes operativos dependen de la volatilidad de los mercados internacionales. "Será la única manera de conseguir precios predecibles y con costes de generación bajos", ha aseverado.

En todo caso, Ribera ha pedido tomar "cierta perspectiva" y "distancia" a la hora de analizar la evolución del precio de la electricidad, a través de comparaciones trimestrales o anuales. "Puede haber fluctuaciones, pero para entender más allá es relevante tomar distancia", ha asegurado, señalando una evolución negativa, con una caída del precio medio de la energía del 40% entre 2018 y 2020.

En todo caso, ha señalado que las fluctuaciones únicamente afectan a las tarifas de precio regulado (PVPC) --"sigue siendo más ventajosa y recomendable", ha incidido-- y, en todo caso, no afecta directamente a la factura, al suponer aumentos en la parte variable y no en la fija, compuesta de cargos, peajes e impuestos, por lo que el alza se ha limitado, ha dicho, a un aumento de entre 4 y 10 euros.

"EL SISTEMA FUNCIONA BIEN"

Todo ello en una comparecencia en la que Ribera ha acudido al Congreso para rendir cuentas de los efectos del temporal 'Filomena' y explicar la escalada en el precio de la electricidad, frente a lo cual la vicepresidenta cuarta ha defendido el funcionamiento del sistema y su respuesta ante las diferentes circunstancias que han propiciado el alza del precio de la electricidad.

"El sistema funciona bien", ha defendido Ribera, elogiando el papel de los operadores eléctricos y gasísticos para garantizar el suministro durante los días más críticos del temporal, así como de las infraestructuras de transporte y distribución.

Respecto al funcionamiento del mercado, ha explicado su funcionamiento marginalista, como en el resto de países europeos, tal y como dispone la normativa comunitaria, a partir del coste marginal del megavatio hora más caro, pero ha apostado por una reducción del precio a través del mayor peso de renovables y una reducción de su precio, una salida de energías más caras y también del crecimiento de los contratos bilaterales, a largo plazo.

En este sentido, ha destacado cómo el año pasado España lideró las contrataciones a largo plazo a través de este instrumento con 3,4 GW firmados y ha señalado que los precios de la contratación bilateral en el caso de energía solar es más bajo en 6 euros el MW/hora que Alemania, 7 euros en caso de Italia y Francia y hasta 10 euros MW/hora en el caso de Reino Unido.

Ribera también ha avanzado que "en las próximas semanas" presentará la Estrategia de Almacenamiento, ha destacado el papel de las nuevas subastas de renovables, ha asegurado que el nuevo Fondo para la Sostenibilidad tendrá un impacto de al menos un 13% para reducir la factura y ha avanzado que habrá rebaja en los peajes y la parte fija de la factura, con una estructura "más simple".

AUMENTO DE LA COBERTURA DEL BONO SOCIAL

Respecto a la garantía de suministro, ha defendido la protección a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y las medidas adoptadas también, en torno a una estrategia específica contra la pobreza energética, y para ampliar la cobertura de los bonos sociales y la prohibición de cortes de suministros con motivo de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de aumentar el trabajo con "el tercer sector" para a través de "mediadores sociales" identificar casos no detectados de necesidad y también "precisar" las categorías previamente establecidas, para comprobar si, atendiendo al patrimonio y las rentas de los hogares, se puede estar dando cobertura a gente que no lo necesita tanto como otras personas que no están cubiertas.

Ribera ha defendido que a 10 de enero el bono social eléctrico cubre a 1.218.863 hogares, mientras que a cierre del pasado año el bono social térmico alcanzaba a un total de 1.270.897 beneficiarios, un 16% más con respecto al año anterior.

"¿DÓNDE ESTÁ LA REFORMA DEL MERCADO ELÉCTRICO?"

Frente a ello, el PP ha preguntado a la vicepresidenta cuarta "dónde está la reforma del mercado" y el nuevo sistema para fijar los precios anunciado y reivindicado cuando era el PSOE el que estaba en la oposición y le ha pedido no atribuirse el abaratamiento en los últimos dos años del precio de la electricidad pues, según ha reivindicado Guillermo Mariscal, es fruto de la celebración de tres subastas con 9.000 MW/hora "sin coste al consumidor".

Al igual que otras formaciones, como Cs o el PDeCAT, ha reclamado una rebaja de impuestos, pero otras formaciones, como Unidas Podemos, ERC o EH-Bildu, han reclamado actuaciones en torno al mercado eléctrico. Así, Oskar Matute (Bildu), ha lamentado "cierta resignación" de la vicepresidenta a la hora de admitir el incremento del precio, cuando una empresa como Iberdrola cierra el ejercicio con 2.681 millones de beneficio y aspira a concentrar parte de los ansiados fondos europeos.

Juantxo López Uralde, de Unidas Podemos, ha celebrado los cambios anunciados en la tarifa para reducir la parte fija, así como el nuevo Fondo de Sostenibilidad, pero le ha pedido "ser más ambiciosas" para actuar sobre el mercado eléctrico y acabar con los llamados 'beneficios caídos del cielo', sin renunciar a su propuesta de contar con una empresa pública en el sector energético.

¿ACABAR CON LOS 'WINDFALL PROFITS'?: "LO VAMOS A HACER"

"Es nuestro compromiso y lo vamos a hacer", ha replicado Ribera al respecto de la reforma para acabar con los 'beneficios caídos del cielo', pero ha pedido "tener cuidado" y que sea "compatible" con la normativa europea que excluye discriminaciones, ha dicho, en el acceso de las tecnologías en función de los tramos.

"Lo queremos hacer bien, no queremos minar la confianza que nos ha costado dos años reparar", ha incidido, asegurando que "hacerlo mal genera muchos más costes y daño, no sólo reputacional, sino en incidencia, acceso, financiación y voluntad de invertir".

Respecto al papel de compañías como Iberdrola u otras grandes compañías en los proyectos de inversión a partir de los fondso europeos, ha señalado la importancia de las inversiones en tecnologías de generación como la eólica 'offshore' --mar adentro-- o en hidrógeno 'verde', una "apuesta ganadora ambientalmente".