Ribera dice al PP que está a tiempo de presentar alegaciones para que Red Eléctrica aumente en Vigo la conexión a 220 kv

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado al PP que está a tiempo de presentar alegaciones para que la planificación de Red Eléctrica aumente en Vigo la conexión eléctrica de 220 kilovoltios que urge PSA.

Ribera ha dado respuesta así a una pregunta del senador del PP por Pontevedra, Javier Jorge Guerra, en la sesión de control al Gobierno en el Senado sobre las inversiones que tiene previstas Red Eléctrica de España en Galicia después de que el pasado miércoles trascendiera la noticia de que el Gobierno enterraría el enganche a la alta tensión en Vigo siendo la única ciudad española que no cuenta con este servicio.

El vídeo del día Cs censura que PSOE y PP se escondan para “repartirse” jueces

Guerra ha enfatizado que en la planta de PSA trabajan 7.000 personas y aporta el 15 por ciento del PIB. Por ello, ha señalado que es "absolutamente imprescindible" que repongan la línea de alta tensión de 220 kilovoltios que, según ha asegurado, "estaba aprobada".

En esta línea, ha añadido que se trata de un servicio "imprescindible para que esta planta y la industria de la automoción pueda seguir siendo competitiva". "Vigo no es la ciudad de las luces y los chascarrillos que nuestro alcalde pretende explicar", ha reprobado el parlamentario.

Tras su exposición, la ministra le ha explicado que la planificación de Red Eléctrica tiene como principal objetivo dar cobertura a las necesidades físicas y eléctricas minimizando los costes donde se produce un incremento de la necesidad.

Ribera ha argumentado que, en estos momentos, el primer borrador que se ha elaborado después de haber escuchado a todas las comunidades autónomas está en información pública para que todo el mundo pueda alegar de aquí hasta el 21 de abril.

"Sobre las base de las alegaciones recuperaremos de nuevo esa valoración coste beneficio de lo que necesitamos, pero en general no se producen ni intervenciones ni decisiones en torno a la planificación", ha continuado, al tiempo que ha detallado que se trata de un proceso largo porque los costes de las decisiones los acaban pagando los consumidores, tanto domésticos como industriales.

RECUPERAR EL PROYECTO APROBADO CON RAJOY

En el turno de réplica, Guerra ha insistido en que el Gobierno no debería tener nada que planificar ya que, en sus palabras, solo tienen que recuperar el proyecto. "Lo único que tiene que hacer es coger lo que ya estaba aprobado por el Gobierno de Rajoy y ponerlo otra vez en la planificación de Red Eléctrica. Esa es al respuesta que esperamos", ha insistido.

Ribera le ha cuestionado que quizás lo que no le explicó Rajoy, ni el señor Feijóo, ni el señor Nadal es que "la inclusión de esa subestación en la planificación anterior no cubriéndose los condicionantes de incremento de la demanda dependía de una autorización especial del secretario de Energía que nunca consideró oportuno dar". "No podemos introducir algo que sigue sin dar los números", ha concluido la ministra.