Ribera dice que los proyectos mineros que se activen deberán tener "todas las garantías" medioambientales

En relación al proyecto de construcción de una mina de litio en Cáceres

CÁCERES, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la actividad minera es algo que en Europa "está olvidado desde hace mucho tiempo", aunque ha reconocido la "necesidad" de determinados materiales, al tiempo que ha abogado por que esa extracción se haga "con todas las garantías" medioambientales.

Así se ha pronunciado al ser preguntada por el proyecto de construcción de una mina de litio que promueve la empresa Extremadura New Energies en la Montaña de Cáceres, ciudad donde la ministra ha participado este jueves en un foro sobre energías del futuro.

"Necesitamos materiales y la extracción debe ser extremadamente cuidadosa porque lo pide la sociedad también", ha dicho en declaraciones a los medios tras su intervención en la inauguración del foro 'Futuribles', donde minutos antes ha insistido en la necesidad de que la sociedad apoye los cambios que depara la transición energética, y ha defendido que hay que escuchar "las legítimas preocupaciones de la sociedad" ante determinados proyectos.

Ribera ha recalcado que "la activación de iniciativas de estas características se hará con todas las garantías", y ha añadido que "esto no ocurre de cualquier manera y es imprescindible pasar por toda una tramitación muy importante de cautelas ambientales e integración en el entorno".

"No le quepa duda de que eso va a ser así", ha concluido la ministra que, al llegar al hotel donde se celebraba el foro, se ha encontrado con una protesta de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres quienes han pedido a Teresa Ribera que "se haga eco de la inviabilidad" del proyecto de mina de litio en la capital cacereña, y que "colabore para hacer entender a las distintas instituciones nacionales y europeas que este proyecto no es viable y que no puede destruir el modelo de ciudad que quieren las cacereñas y los cacereños para el futuro".

Ribera ha participado este viernes en Cáceres en el foro 'Futuribles' organizado por El Periódico Extremadura y patrocinado por varias empresas energéticas para impulsar la innovación tecnológica en cada territorio como palanca para la creación de riqueza y el desarrollo económico. Al acto de inauguración ha asistido también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco.