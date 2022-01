Ribera dice que el PSOE "sigue siendo primera fuerza" en las encuestas y aboga por "trabajar en favor de los ciudadanos"

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que, según la última encuesta encargada por El País y la Cadena Ser, el PSOE "sigue siendo la fuerza con mayor intención de voto" y ha abogado por "seguir trabajando en favor de los ciudadanos más allá de cualquier otra consideración".

Al término de una rueda de prensa en Pamplona, Ribera, que ha sido preguntada por el resultado de esta encuesta -que recoge también un incremento de la derecha-, ha destacado que "acabamos de pasar el eje del ecuador de la legislatura, quedan dos años por delante, han sido dos años enormemente duros los que hemos atravesado y hemos sentado las bases para una protección de las personas en un momento muy complicado".

La ministra ha señalado que "ha habido experiencias que demuestran cómo la contribución de los ciudadanos, el civismo en los procesos de vacunación, la cogobernanza, han permitido superar situaciones difíciles y muy dolorosas, y queda por delante una recuperación en la que yo creo que la confianza de los ciudadanos en esa reactivación económica es muy importante". "Hay que relativizar, hay que entender lo que hay, que por cierto, pone de manifiesto que el PSOE sigue siendo la fuerza con mayor intención de voto y hay que seguir trabajando en favor de los ciudadanos mas allá de cualquier otra consideración", ha señalado.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la encuestas, encuestas son, no vi la ficha técnica, no sé la fiabilidad de la encuesta". "Una encuesta mide una situación concreta y de aquí a que haya elecciones generales... El Gobierno de España y el de Navarra estamos centrados en el periodo de recuperación económica y en esas transformaciones que tenemos que hacer y no tanto en mirar las encuestas, sino en atender las preocupaciones ciudadanas en estos momentos y en Navarra concretamente tenemos la preocupación con las lluvias", ha indicado.