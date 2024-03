Ribera reclama al PP la misma "responsabilidad política" con Ayuso que exigió al PSOE con Ábalos

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha reclamado al PP la misma "responsabilidad política" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la investigación fiscal a su pareja, que la que exigió al PSOE con el exministro José Luis Ábalos por el 'caso Koldo'.

Lo ha dicho dicho este miércoles en declaraciones a los medios en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) junto a la alcaldesa de la ciudad, la socialista Núria Parlon, en una visita al Refugio de Biodiversidad del Besòs.

"Sería tremendamente extraño que les parezca que lo que es exigible para los demás no les es aplicable. No sería la primera vez, dicho sea de paso, pero me parece que ya está bien de aplicar distintas balas de medir", ha añadido.