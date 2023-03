Ribera: "No todo el mundo se cuestiona si es vulnerable o no a la hora de solicitar el bono social térmico"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado a favor de fijar umbrales de renta para la concesión del bono social térmico con el objetivo de que esta ayuda "llegue a las familias que más lo necesitan".

"No todo el mundo se cuestiona si es vulnerable o no a la hora de solicitar el bono social térmico", ha lamentado la ministra en su intervención en el foro 'Wake Up, Spain!', organizado por El Español.

Por el contrario, Ribera ha rechazado que la introducción de referencias de renta vaya a extenderse a otras ayudas del Gobierno como el bono cultural, al ser este un incentivo al consumo en determinados sectores y no una medida de apoyo social a consumidores vulnerables.

Por otra parte, la ministra ha comentado que la reforma del mercado eléctrico propuesta por Bruselas "es una buena base para empezar, pero todavía tiene mucho margen de mejora".

"La Comisión ha hecho un esfuerzo grande para que no nos quedemos descolgados del acelerón de la transición energética y la carrera tecnológica", ha celebrado Ribera, "pero hay muchos elementos que solo están descritos y en realidad no se regulan".

Así, la ministra ha lamentado la ausencia de una regulación del almacenamiento que permita igualar las referencias en toda Europa y ha puesto de manifiesto la ambigüedad en la regulación de las tecnologías contestables. "Hay aspectos que deberíamos ver cómo se mejoran", ha indicado.

"NECESITAMOS QUE TODOS LOS AGENTES HAGAN ESFUERZOS EQUIVALENTES"

En su intervención, Ribera se ha referido también a la queja del sector empresarial sobre la concentración de proyectos de generación de energía renovable en determinadas fechas, y ha lamentado que estos no se hayan resulto "ahora que la Administración resuelve los trámites con agilidad".

"Quizá la pregunta es si no podemos hacer todos esfuerzos equivalentes de previsión y organización de las tareas", ha apuntado la ministra, explicando que el sistema de subastas calendarizadas que ha implantado el Gobierno ha logrado subsanar la falta de predictibilidad que denunciaban los empresarios.

Además, la ministra ha señalado que es "capital" reforzar la capacidad de almacenamiento en España para aprovechar al máximo la capacidad de generación energética que se ha alcanzado y que, en muchas ocasiones, concentra casi todo su volumen en franjas horarias determinadas.

IMPULSO AL HIDRÓGENO VERDE Y LA EÓLICA MARINA

En esta línea, Ribera ha destacado que el desarrollo de nuevas instalaciones y técnicas de almacenamiento y transporte de energía será clave para impulsar la industria del hidrógeno verde, en la que España podría llegar a producir mayor volumen de energía de la que consume.

"El hidrógeno verde se está anticipando respecto al calendario que inicialmente manejábamos, y ha aparecido con mucha fuerza la necesidad de invertir en su transporte y almacenamiento", ha asegurado Ribera, indicando que esta tecnología está entre las prioridades del Ministerio.

Asimismo, la vicepresidenta tercera ha señalado que el Gobierno es consciente del interés que suscita para los inversores la eólica marina y de las posibilidades que esta fórmula ofrece para el sector energético español, dada la extensión del territorio marítimo nacional.

"España es una potencia industrial en la fabricación de elementos de eólica marina y en la concesión de patentes de esta tecnología offshore", ha reconocido Ribera, añadiendo que el foco se sitúa ahora en incentivar el desarrollo de estas instalaciones en los territorios de mar españoles.