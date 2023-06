Ribó rechaza llamar Rita Barberá al Puente de las Flores mientras su familia esté en procesos judiciales

Vox respalda ese homenaje a la exalcaldesa aunque lo considera "poco" y cree que sería mejor dar su nombre a un lugar "más representativo"

El exalcalde de València y actual portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de la ciudad, Joan Ribó, ha rechazado este jueves dar al Puente de las Flores el nombre de la exprimera edil 'popular' Rita Barberá para homenajearla mientras miembros de su familia estén afectados por procesos judiciales. La recién elegida alcaldesa de la capital valenciana por el PP, María José Catalá, anunció su intención de llamar Rita Barberá a ese puente.

Preguntado esta jornada por esa medida, Joan Ribó ha manifestado que "Compromís estará en contra por un motivo fundamental" y ha aludido a la situación judicial de parientes de Barberá. "Nos guste o no el tema jurídico relacionado con su familia no está resuelto y mientras no esté resuelto corremos un terrible peligro" de "bautizar un puente ante una situación de investigación", ha planteado.

"Entendemos que eso no tiene ningún sentido. Lo hemos dicho reiteradamente", ha agregado el exalcalde ante cualquier reconocimiento que se ha querido impulsar desde el PP hacia Rita Barberá, ha expuesto. Ha aludido así a la propuesta de esta formación de nombrar a la exprimera edil alcaldesa honoraria.

"Pensamos que no es el momento. Ha de acabar este caso jurídicamente y cuando acabe jurídicamente podemos hablar de alguna otra cosa", ha insistido Ribó, que ha preguntado "qué sentido tendría" ese reconocimiento si algún familiar de Barberá "sale imputado" o "procesado". "No es lógico y no tiene sentido", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha manifestado respecto a dar al puente de las Flores el nombre de la exprimera edil por el PP que ese reconocimiento le podría "incluso" parecer "poco porque en un puente no vive nadie". De este modo, ha planteado que podría ser "más representativo" si se le dedicara "una calle, una plaza o un lugar donde viven personas".

"Es una cuestión que tenemos que valorar cuando se plantee. De momento, no hemos hablado de ese tema. Cuando se plantee le diré mi opinión a la alcaldesa --María José Catalá-- y, en función del planteamiento veremos si a lo mejor le apetece hacer lo que nosotros decimos", ha aseverado Juanma Badenas. "Igual reconsidera y dice que es mejor la posición de Vox", ha apostillado.

MONOLITO DEL 15M

Por otro lado, respecto al monolito del 15M en València y a la posibilidad de que sea retirado por el nuevo equipo de gobierno del PP, Joan Ribó ha señalado que "está claro que cualquier referencia al 15M a la derecha no le gusta".

"Es una referencia de la izquierda muy clara" y "cualquier referencia al 15M es algo que le resulta extraño y molesto a la derecha", ha añadido, al tiempo que ha dicho que le parece "mal" que se quiera quitar.

"Nosotros determinados elementos de la derecha los respetamos", ha afirmado respecto a su etapa como alcalde, al vez que ha aseverado que le gustaría que se tuviera en cuenta que València "tiene elementos de la izquierda y de la derechas" y que se ha de respetar toda la simbología.

Sobre este tema, el portavoz de Vox ha indicado que se ha de ser "coherente" con la posición de rechazo a ese monolito que ha mantenido su partido. "Hay una cosa que se llama doctrina de los actos propios en Derecho. Quiere decir que uno tiene que ser consecuente, de acuerdo con el principio de buena fe, con su postura", ha explicado.

En esta línea, Badenas ha dicho que "salvo que hubiera una razón", que "no se ha dado para cambiar de posición", Vox no va a cambiar la suya. "Vamos a seguir con la misma", ha resaltado.