Ricky Merino, compañero de David Bustamante en 'Ghost', sale en su defensa: "Es uno de los mayores talentos de España"

MADRID, 13 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida y triunfando tanto en 'Masterchef Celebrity' como en su debut como actor de musicales en 'Ghost', David Bustamante estallaba hace unos días tras las críticas de sus haters por estas nuevas facetas en su carrera profesional. "Haga lo que haga soy criticado, prejuzgado y maltratado por muchos* Soy buena persona y muy trabajador! Tengo el mismo derecho que cualquiera de intentar prosperar, aprender y trabajar en lo que pueda o quiera* Ni más ni menos!" publicaba el de San Vicente de la Barquera, sin entender los ataques que ha sufrido en redes sociales.

Ahora, su compañero en 'Ghost' - se alternan el papel de 'Sam' en el musical - Ricky Merino, ha salido en su defensa, asegurando que "aunque no he llegado a trabajar y no coincidimos nunca en escena, David me parece un tío estupendo, majísimo, súper humano, sé que lo está poniendo todo y todos los compañeros están muy contentos".

"Todas las críticas que ha recibido son muy injustas", mantiene, lamentándose de que "la gente habla sin ir al teatro, y meterte en la vida privada de la gente es ruín pero meterte en la vida profesional de alguien cuando no lo has visto en escena me parece muy injusto".

"Deberían ver el trabajo que lleva haciendo más de un mes y encima en un proyecto que hace con mucha ilusión. Todo beneficia, al teatro, a la industria que haya gente como David Bustamante que se una al teatro musical, que puede ayudar a que venga más gente", ha afirmado.

Por eso, Ricky no duda en definir a Bustamante como "uno de los mayores talentos que hay en España, lleva 20 años de profesión, tiene una de las grandes voces y es un tío súper humano y súper cercano". ¡Su apasionada defensa, en el siguiente vídeo.