Los 'riders' insisten en seguir siendo autónomos y plantean a Díaz alternativas a la "laboralización forzosa"

Los 'riders' han inistido este miércoles en seguir siendo autónomos para decidir "cuándo trabajar, dónde y cómo hacerlo" y si es con una o con varias plataformas, al tiempo que han pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ser escuchados porque existen muchas alternativas a la "laboralización forzosa", entre ellas la francesa o la italiana, con acuerdos sectoriales.

Así se han pronunciado la Asociación Autónoma de Riders (AAR), la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (AsoRiders) en un comunicado conjunto en el que han denunciado que la ley de plataformas digitales, conocida como 'Ley de riders', aboca a esta colectivo a la precariedad y al paro.

"Una ley que lleva nuestro nombre pero que, por increíble que parezca, el Gobierno está negociando sin tenernos en cuenta. La 'Ley Rider' sin escuchar a los 'riders'. Ver para creer", han señalado.

"Aún estamos a tiempo ministra. Llámenos, por favor. Existen muchas alternativas a la laboralización forzosa. Alternativas como la francesa o la italiana, donde se han negociado acuerdos sectoriales que han mejorado nuestras condiciones sin condenar a miles de restaurantes al cierre y a miles de nosotros a la precariedad o el paro", han añadido.

Las asociaciones han demandado mejoras en las condiciones de trabajo de los 'riders' y han indicado que llevan meses pidiendo una regulación que les permita negociar con las plataformas.

"Negociar un ingreso mínimo por hora, mejoras en nuestros seguros privados, vacaciones y, sobre todo, un asiento en la mesa de negociación, con Gobierno y plataformas para que los repartidores hagamos oír nuestra voz. Un asiento para que, de una vez por todas, terminemos con esta absurda situación en la que un Gobierno paternalista que no mira por nuestros intereses, unos sindicatos que no nos representan y una patronal que no parece tener mucho interés en nosotros se creen con derecho a elegir nuestro futuro", han señalado.

Dichas asociaciones se han pronunciado el mismo día en que el Gobierno y los agentes sociales se han reunido en el que puede ser el último encuentro antes de cerrar la Ley de plataformas digitales, conocida como 'Ley de riders', después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a patronal y sindicatos sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley.