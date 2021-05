Riera (CUP) avisa a Aragonès de que si quiere una Generalitat republicana debe ser "insumisa"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha pedido este viernes al candidato de ERC a la Presidencia del Govern, Pere Aragonès, dar un paso más para conseguir una verdadera Generalitat republicana: "Para que las instituciones sean verdaderamente republicanas deben ser insumisas con la opresión, la injusticia y cualquier Estado que permita perpetuar esa injusticia".

"Vaya con cuidado cuando utilice la palabra 'república'. Esto es una autonomía en un Estado monárquico, es la cruda realidad", ha agregado Riera en el pleno de investidura de Aragonès, a quien ha exigido respetar el acuerdo alcanzado con la CUP para apoyarle, y le ha avisado de que no es una excusa para no aplicarlo el hecho de que no figure en el acuerdo con Junts.

Riera ha asegurado que, para lograr la autodeterminación y "ante la ausencia de un Estado y de un Gobierno que quiera realmente dialogar y negociar, se requiere una revolución democrática y una insurrección democrática", y ha resaltado que apoyan investir a Aragonès para abrir un terreno de juego en el que llevar a cabo un embate con el Estado.

Ha insistido en que ERC debe cumplir el acuerdo alcanzado con la CUP: "Estaremos a la oposición radicalmente si se desdice. Estamos abiertos a todas las responsabilidades si avanzamos a nivel de derechos, de soberanía y ruptura democrática con el Estado, y los confrontaremos también radicalmente si se instalan en políticas públicas antisociales y claudican delante del Estado".

El diputado de la CUP ha criticado la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, y ha dicho que en el mejor de los casos el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofrecerá alguna medida a cambio de estabilidad dentro del marco autonómico, cuando "lo que se tiene que generar es inestabilidad y disrupción que permitan que se abra un espacio de libertad".