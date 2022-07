Rigoberta Bandini anuncia su retirada

MADRID, 7 (CHANCE)

"Tengo que explicar una cosa importantísima. En otoño voy a hacer el final de la gira y después, me retiro. Me retiro un rato largo. Una cosa es retirarse de los escenarios, pero curro va a haber" confesaba este miércoles Rigoberta Bandini durante su entrevista con David Broncano en 'La Resistencia'. Una noticia que enseguida se convertía en viral por el impacto que generó en sus seguidores... pero, ¿cuál es el motivo?

"La verdad es que ya estoy un poquito hasta el c... de las cosas, ya no puedo más" explicaba la artista después de haber protagonizado muchas polémicas tras sus actuaciones. "No quería sonar muy misteriosa, pero pronto anunciaremos la gira de otoño, que serán unos conciertos muy especiales, y acabaremos con eso" zanjaba.

Este viernes, la cantante sacará su próximo tema con Amaia 'Así bailaba' y tras Otoño, como ella ha confesado hará un parón encima de los escenarios, que no implica que la dejemos de ver en pantalla. Aunque no ha dado muchos detalles sobre la decisión de retirarse por 'un tiempo largo', la cantante ha sido víctima de muchos comentarios en redes sociales -al igual que Chanel- en el Benidorm Fest.