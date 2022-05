Rigoberta Bandini desvela qué le ha parecido la actuación de Chanel en Eurovisión: "Me encantó, fue increíble"

MADRID, 18 (CHANCE)

Rigoberta Bandini y su 'Mamá' sonaban como claras favoritas para hacerse con la victoria en el Benidorm Fest y representar a nuestro país en Eurovisión, pero contra todo pronóstico una casi desconocida Chanel Terrero le arrebata el primer puesto y se convertía en la candidata española en el eurofestival.

Coincidiendo con el éxito de la artista en el certamen y su histórico tercer puesto superando el récord de votos recibidos por nuestro país - y a la espera de que la organización revise el supuesto fraude en las votaciones, lo que podría alzarla al segundo lugar por detrás de la vencedora Ucrania - Rigoberta Bandini ha reaparecido en una entrega de premios en Barcelona y ha desvelado qué le pareció la actuación de Chanel en Eurovisión.

"Me encantó, me flipó, la verdad. La vimos desde casa, estábamos súper nerviosos. Me gustó muchísimo, creo que fue increíble" ha confesado, revelando además que pudo hablar con la hispano-cubana y felicitarla por su impresiontante trabajo en el Festival.

¿Se le ha pasado por la cabeza en algún momento que a punto estuvo de ser ella la que representase a España en Eurovisión?: "Solo de pensarlo tenía una úlcera de estómago. Me muero" admite Rigoberta, asegurando que "tenía todo el sentido que estuviera Chanel y no yo". "Estuvo genial la actuación y además lo ha petado, por lo que estoy muy contenta por ella" añade.

Inmersa en una gira que la llevará por todo nuestro país en los próximos meses, la cantante también nos ha hablado del 'boom' que ha supuesto su canción 'Mamá' - "no para de darme alegrías" confiesa - y de como lleva ella la popularidad: "Ha sido como una bomba muy fuerte, pero lo llevo bien porque en realidad me aíslo bastante e intento llevar una vida tranquila y cuidarme".

