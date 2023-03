Rihanna nos deja sin palabras por su elección para la alfombra roja de los Oscar

MADRID, 13 (CHANCE)

Fue en el impresionante show de la Super Bowl cuando Rihanna anunciaba su segundo embarazo ante todos los allí presentes. Vestida con un estilismo de color rojo desde los pies a la cabeza, la cantante comenzaba su actuación mostrando su incipiente tripa de embarazada y desde entonces, no se habla de otra cosa.

Esta noche, Rihanna actúa en los Premios Oscar 2023 y lo cierto es que la máxima expectación -además de por los temas que interpretase- se encontraba en cómo iba a lucir esa tripita que refleja el momento tan especial que está viviendo tras años retirada de los escenarios.

La artista hacía su aparición en la alfombra roja de los Premios luciendo un impresionante estilismo de color marrón chocolate que no ha dejado indiferente a nadie. La artista ha vuelto a demostrar su personalidad arrolladora ante todos los fotógrafos mostrando ese lookazo rompedor encuerado.

Eso sí, no solamente se ha mostrado rompedora por el look, también orgullosa de su tripita, la que ha lucido ante todos los flashes. Sonreía, saludaba, se acariciaba la tripa... la cantante ha hecho lo que le ha dado la gana, pero lo cierto es que los comentarios en las redes sociales no han tardado en llegar.

Si hay algo que siempre ha caracterizado a la artista es que no se deja llevar por protocolos ni tendencias y en esta ocasión ha vuelto a ser ella misma. Para la alfombra roja la hemos visto con un conjunto de dos piezas: por un lado un body de tul transparente y, por otro, un top unido a una falda larga de cuero con rejillas en los laterales.

Un estilismo que, como decíamos, no entra dentro del código de vestimenta de estos premios -llamado "black tie"-, pero que sí ha reflejado el carácter y personalidad de la artista.