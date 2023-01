Risto Mejide contesta a Ana Obregón y le pide perdón tras su desafortunado mensaje en las Campanadas

MADRID, 3 (CHANCE)

Como cada año, las Campanadas traen consigo multitud de polémicas. Los looks de las presentadoras o los emotivos discursos suelen acaparar los titulares de los medios de comunicación en los días posteriores. Este año, Cristina Pedroche y Ana Obregón han vuelto a ser las indudables protagonistas de la noche, pero también el desafortunado comentario de Risto Mejide.

"¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia", comentaba el presentador, unas palabras que han dado mucho que hablar. Frank Cuesta o Alba Carrillo han sido algunos de los famosos que no han querido quedarse callados y han decidido contestar a Risto en sus redes sociales.

"Decir eso de una persona embarazada me parece fuera de lugar totalmente, pero decir que da audiencia hablar de un familiar muerto cuando una madre ha perdido a un hijo, me parece repulsivo, asqueroso, y de una falta de humanidad que si que es peligrosa", explicaba Alba en su perfil de Instagram.

Por su parte, Ana Obregón ha decidido romper su silencio y contestar al presentador en sus redes sociales: "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia, duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie". La actriz ha querido recordar a Risto Mejide su trayectoría en el mundo de la televisión, haciendo hincapié en que tanto ella como su compañera Pedroche siempre han liderado audiencias: "Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito".

Ante el dolor de Ana Obregón, Risto ha aprovechado su participación diaria en el programa 'Todo es mentira' para contestar a la presentadora y poder pedirle perdón públicamente: "Desde hace años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes. Se puede pedir disculpas por haber ofendido a las personas inadecuadas". El presentador se ha mostrado sorprendido por el ataque de Ana en redes sociales, pero aún así le ha demostrado todo su apoyo: "Como tu has hecho público este mensaje yo te voy a dar una respuesta pública. Te pido perdón, no me cuesta nada, perdón sin matices".

Además, Risto ha aprovechado para explicar el mensaje que quiso lanzar en las Campanadas y que asume que se ha malentendido: "En que cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya periodo a un hijo, ¿de verdad alguien se cree que yo como padre pueda aceptar esto? Yo he defendido siempre que la gente muestre su dolor haya como quiera".

El exmarido de Laura Escanes ha dejado claro que sus palabras no iban en contra ni de Ana Obregón ni de Cristina Pedroche, si no del morbo televisivo: "Hay dos personas de las que aprender mucho. Me sorprende mucho la polémica que se está creando. Me sorprende que no veas que esto no iba ni contigo ni con Cristina. Mi comentario no iba contigo si no con los que nos ponen ahí. Me sorprende que tu con muchísima más experiencia que yo hayas pensado que me he reido que yo me he querido reír de una madre que ha perdido a un hijo. Eso no es tele, eso es morbo".

Por último, ha finalizado su discurso recordando a Ana que está abierto a discutir el asunto cuando ella quiera, ya que con sus palabras ha reflejado lo poco que le conoce: "Estoy abierto a discutir esto contigo cuando quieras. Lo que más me duele es que no hayas cogido el teléfono, me has llamado repugnante y me has llamado machista, no le temo a la polémica pero lo que no voy a permitir es la injusticia. Esto no iba contigo y lamento muchísimo este malentendido. Lo único que demuestra es que no me conoces".