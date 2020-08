Risto Mejide y su declaración de amor a Laura Escanes

MADRID, 9 (CHANCE)

Risto Mejide es uno de los rostros de televisión que más nos ha enamorado con el paso del tiempo y a él, le ha pasado lo mismo pero con una persona que llegó a su vida para quedarse y con la que ha formado la familia que siempre deseaba. Y lo cierto es que solamente tenemos que mirarle el brillo en la mirada que tiene y la sonrisa que muestra cada vez que está con ella. El amor puede con todo y el hombre borde con gafas de sol que criticaba hasta la saciedad a todo el que se le ponía enfrente, ha demostrado tener un gran corazón.

Y es que el miembro del jurado de Got Talent ha estado unos días en Girona disfrutando de las maravillosas vistas con su mujer y sus dos hijos. Fruto de ello las muchas imágenes que ha compartido con sus seguidores por redes sociales, mostrando no solo el amor a su pareja, sino también a sus dos hijos.

La declaración de amor que le ha hecho a Laura Escanes nos ha dejado muy emocionados, ya que el escritor tiene una pluma que hace que cada palabra cobre un sentido especial: "Basta ver el reflejo de tus ojos en mis gafas. Como se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien".

La respuesta de la influencer no ha tardado en llegar y le ha contestado en la publicación con: "Te quiero de mil modos". Y es que no pueden estar más enamorados, está claro que el paso del tiempo desde que se dieron el 'Sí, quiero' ha fortalecido la relación.