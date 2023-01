Risto Mejide desvela que no se habla con su madre desde hace cuatro años: "no conoce a mi hija"

El presentador ha abierto su corazón en su entrevista a Máximo Huerta y, reconociendo que es un "alma herida" ha explicado el motivo por el que rompió su relación con su progenitora

MADRID, 25 (CHANCE)

Segunda entrega de la nueva temporada de 'Chester' y, en esta ocasión, Risto Mejide ha recibido en su famoso sofá a dos de los rostros más populares de nuestro país: la Baronesa Thyssen y Máximo Huerta. Dos entrevistas muy esperadas en las que tanto Carmen Cervera - con dardo a la mujer de su hijo Borja, Blanca Cuesta, incluido - como el escritor se han sincerado con el presentador, que por una vez ha incumplido su 'norma' de no abrir su corazón para revelar que no se habla con su madre desde hace cuatro años.

Reconociendo que al igual que el exministro de Cultura es "un alma herida", ha sido al hablar de la especial relación que Máximo mantiene con su madre - con graves problemas de salud y de quien se despide en su último libro, 'Adiós, pequeño' - cuando Risto ha desvelado que "hace cuatro años que no me hablo con mi madre. Ha sido una hostia importante. Me costaba avanzar" ha explicado.

"Ella no sabe que estoy aquí, no sabe nada de mi agenda de grabaciones porque nos peleamos hace cuatro años, tuvimos una bronca muy gorda y hasta hoy" ha añadido, sin entrar en detalles acerca de qué motivó su ruptura.

Casualidades de la vida, y a pesar de la nula relación que mantienen desde 2019, el presentador confesaba que horas antes de grabar el programa, su madre le ha escrito: "Es fuerte ¿no?. Hoy que venía a hablar contigo". Un tímido acercamiento que como Risto reconoce no sabe si se quedará ahí o si irá a mayores en un futuro próximo aunque, a corazón abierto, ha confesado que cree que es algo "que le debo a mi hija porque no la conoce". "Estoy en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa, tiene una abuela" ha explicado, admitiendo que "si se dice lo de madres no hay más que una se dice por algo ¿no? Es una figura que no puede reemplazar nadie"