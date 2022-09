Risto Mejide, devastado, responde a las críticas tras su ruptura con Laura Escanes: "El dolor lo invade todo"

Impactados. No hay otro adjetivo para describir cómo nos hemos quedado después de que Laura Escanes y Risto Mejide, una de las parejas más unidas y enamoradas del panorama nacional - eso pensábamos - anunciasen este domingo su separación después de siete años de relación y una hija de casi tres en común.

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces.Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo" publicaba la influencer en su cuenta de Instagram, confesando que a pesar de su ruptura, "el amor no se acaba, no muere" y seguirá queriendo a Risto "el resto de mis días".

"Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad" ha añadido, finalizando su mensaje reinvindicando lo real de sus sentimientos: "Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor".

Un emotivo mensaje al que Risto no tardaba en corresponder agradeciendo a Laura "estos siete años, tres meses y veinticuatro días". "No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida" ha admitido, reconociendo que "hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado".

"Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí es un amor pa #toelrrato" ha añadido, haciendo una declaración de intenciones acerca de cómo quiere que sea su relación con la influencer tras su ruptura.

Una separación sorprendente tras la que Risto y Laura han recibido cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores, pero también comentarios de sus haters asegurando que era "algo que se veía venir desde el principio" por la diferencia de 23 años de edad en la pareja.

Unas críticas a las que el presentador, completamente devastado y sin ocultar que "el dolor lo invade todo" en estos momentos, ha respondido este lunes a través de sus redes sociales, abriendo su corazón para revelar cómo se siente tras su separación: "No tengo fuerzas ni para responder a las burlas". "Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil" ha asegurado dolido, sin entender los comentarios negativos que ha recibido tras anunciar su ruptura.

Además, y reconociendo que se siente en un "agujero negro que se te instala en el alma", Risto ha querido agradecer "el cariño" recibido por "los que nos respetáis y nos lloráis". "Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Que sepáis que lloramos juntos. Ojalá tengáis razón. Ojalá también se salga de esto" ha concluido, dejando entrever su desolación tras su separación.