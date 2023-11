Risto Mejide y su novia, Natalia Almarcha, juntos en los Premios Antena de Oro

MADRID, 26 (CHANCE)

Galardonado con un premio Antena de Oro, Risto Mejide presumía este sábado de su novia, Natalia Almarcha, en el photocall de dichos premios posando juntos y derrochando complicidad. Se trata de una de las pocas veces que se dejan ver juntos y lo cierto es que solo podemos decir que la química salta a la vista.

Natalia Almarcha confesaba estar "muy orgullosa" de que su novio haya sido galardonado con un premio Antena de Oro y desvelaba que está en un momento "muy feliz" de su vida. Por su parte, Risto evitaba responder a si está enamorado o a si tiene planes de boda sacando su sentido del humor y desviando el tema.

En cuanto a la actualidad, le preguntábamos al presentador por la entrevista del hijo de Bárbara Rey y nos comentaba que "no puedo opinar mas allá de lo que visteis en el programa yo le hice una entrevista en el Chester, ella fue muy sincera, creo que muy honesta", pero dejaba claro que "obviamente faltan muchas piezas, es un puzzle que vamos a ir completando con el testimonio de los hijos y otra mucha gente que, obviamente, está involucrada. Me gustó la charla que tuve con ella, me gusta que venga a sincerarse y ella lo hizo".

Además, aprovechó su presencia en los premios para recordar a María Teresa Campos a quien definió como "un referente para siempre, sus enseñanzas siguen con nosotros, tuve el lujo de tenerle en el Chester y me demostró que el talento y la generosidad siempre van de la mano y eso es muy importante".

Por último, Risto nos habló del Rey Felipe VI con quien "he coincido en algún momento" y a pesar de que "él sabe que soy republicano" nos aseguraba que "lo lleva bien" porque siempre ha sido "amable, muy simpático conmigo, además siempre pregunta, yo valoro de esta gente tan importante, o que tiene tanta gente importante a su alrededor que pregunten y escuchen, no, porque no suele ser habitual".