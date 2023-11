Ritella (GuestReady): "No hay miedo entre las empresas de alquiler de vivienda turística a una regulación"

Afirma que las empresas del sector quieren regulación, pero piden descartar una "muy prohibitiva"

El responsable regional para España de GuestReady, Lorenzo Ritella, ha asegurado que las empresas de alquiler de viviendas turísticas no tienen miedo a una regulación de este mercado en España, pero ha apuntado que "prohibir por prohibir" no se entendería.

"Nosotros estamos muy de acuerdo con que el alquiler turístico se regule, porque una regulación lo que produce también es que haya unas leyes uniformes con las que la gente pueda trabajar. Lo que no nos gusta es la incertidumbre que hay actualmente, que no permite entender cómo hay que operar", ha reconocido Ritella en una entrevista concedida a Europa Press.

La regulación de alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas para garantizar el derecho a la vivienda es uno de los puntos que se recogen en el acuerdo programático de PSOE y Sumar para alcanzar un gobierno de coalición. Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Almedia, anunció que el Ayuntamiento sacará una nueva normativa para regular el alquiler de pisos turísticos en la capital en "tres o cuatro meses".

Por su parte, en Barcelona, otro de los grandes focos turísticos de España, la vivienda destinada a alquiler turístico lleva regulada desde 2012, a través del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, que se ido actualizando y estableciendo restricciones y requisitos para la operación de viviendas turísticas.

En este sentido, Ritella, ha asegurado que una regulación es beneficiosa para las empresas, ya que trae consigo unas reglas generales para que, quién quiera poner su vivienda en alquiler turístico, tenga un "estándar uniforme", como pasa con los hoteles. Asimismo, asegura alojamientos de "calidad" para los turistas, donde las empresas que operan en este nicho de mercado saben que "se están cumpliendo las reglas".

"En un mercado no regulado, sobre todo en ese sector, lo que pasa es que puedes encontrar muchos pisos que no están en condiciones, pisos que no cumplen con un criterio o con una norma", ha detallado.

Por ello, el responsable de GuestReady para España ha pedido una regulación, al igual que se hace en Barcelona, donde el mercado del alquiler de vivienda turística lleva regulado "muchos años" y es "muchísimo más fácil operar", al contrario que en Madrid, donde operar, en su opinión, es un "caos", ya que existen muchos pisos alegales, es decir, que tienen licencia por parte del Ayuntamiento o de la Comunidad Autónoma, pero no de ambos.

"Ahí la culpa es gubernamental, porque son las partes las que no han hablado y no han acordado un criterio cierto para poder operar. Es decir, prohibir por prohibir no lo entendemos, evidentemente. La legislación con el criterio de limitar tiene todo el sentido del mundo y estamos a favor de la regulación, lo que pedimos es descartar una regulación muy prohibitiva", ha reiterado.

Por tanto, Ritella ha manifestado la necesidad de hacer una ley nacional que regule todos los apartamentos turísticos y la calidad de las vivienda a la que se le concede licencia para alquiler turístico, con el objetivo de que no existan tantas disparidades.

"ESTE MODELO NI ENCARECE LOS PRECIOS NI EXPULSA A LOS RESIDENTES"

Por otro lado, Lorenzo Ritella ha asegurado que el alquiler de vivienda turística no hace subir los precios de los pisos ni ocasiona que los residentes del centro de la ciudad, que suelen ser las zonas más tensionadas, se tengan que ir a la periferia porque los propietarios prefieren esta forma de alquiler.

Al respecto, ha señalado que, en ciudades como Barcelona, donde las regulaciones han sido "muy estrictas" en este segmento del alquiler, los precios de los pisos han subido más que en otras ciudades como Madrid, donde "no hay tanta regulación". "El problema no son los pisos turísticos, evidentemente", ha apuntado.

Asimismo, ha afirmado que el 48% de las viviendas de uso turístico se encuentran fuera de lo que se define la zona de atractivo turístico de las ciudades, por lo que este tipo de alojamiento no expulsa a los inquilinos, al revés, ayuda "casi un poco" a descentrificar toda la demanda de turistas en el centro, al contrario del modelo hotelero que se basa en la localización.

"LA RIQUEZA DEL ALQUILER DE VIVIENDA TURÍSTICA SE DISTRIBUYE"

En cuanto a los beneficios que ofrece este tipo de alquiler, Ritella ha destacado que la riqueza que genera alquilar viviendas particulares para el turismo "se distribuye entre varios pequeños propietarios" y no se concentra "en las manos de una persona, que muchas veces es extranjera", como pasa con las cadenas hoteleras.

Asimismo, ha recordado que este sector genera muchos puestos de trabajo, ya que, este modelo de negocio necesita de trabajadores de la limpieza, operarios o personal de oficina para su constitución, mientras que también impacta positivamente en el comercio local, ya que seis de cada diez euros que gasta el turista durante su estancia, lo gasta en tiendas de barrio.

También, ha asegurado que el alquiler turístico renueva el parque de vivienda, ya que existe una probabilidad del 78% de que los pisos destinados al alquiler turístico vengan renovados para adaptarse a los estándares del turista que lo demanda.

Para Ritella, la clave del alquiler turístico no está tanto en que el propietario gane más dinero, sino en que el arrendador pueda elegir cuánto tiempo alquilar su vivienda, aunque reconoce que una propiedad en este tipo de alquiler puede generar, en un buen mes, una rentabilidad un 150% mayor que si estuviera en alquiler tradicional.