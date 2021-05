Ritmo incorpora a Iván Peña como nuevo responsable del área de Mercados de Capitales

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La fintech Ritmo ha incorporado a Iván Peña como nuevo responsable del área de Mercados de Capitales y como co-fundador, según ha informado la compañía.

Tras su nombramiento, será el máximo responsable de diseñar e implementar toda la estrategia de 'funding' y deuda de la compañía.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Deusto Business School, Peña se incorporó, en 2007, a J.P. Morgan. Ha desarrollado toda su carrera profesional entre Ginebra (Suiza) y Madrid, trabajando como banquero experto para los principales 'family offices' y grandes patrimonios de Latinoamérica y España, llegando a tener el cargo de director ejecutivo. Asimismo, comenzó su carrera como analista en Ginebra (Suiza).

Además, Peña es inversor y 'business angel' en diferentes startups, principalmente del sector fintech, a nivel global. Entre ellas destacan: Indexa y Devengo en España; la dubaití Postpay y la mexicana Atrato. Asimismo, es inversor activo en Search Funds, vehículos de inversión de capital privado destinados a financiar la búsqueda y adquisición de una empresa consolidada pero con potencial de crecimiento.

"Siempre me ha motivado apoyar el emprendimiento y en Ritmo se unían dos factores fundamentales para mí. Por un lado, Ritmo llega para resolver una necesidad que el modelo actual de financiación no contempla, como es la financiación flexible y no dilutiva a startups y empresas digitales. Por otro lado, cuenta con un equipo directivo altamente experimentado, lo que hace que sea una solución diseñada por y para emprendedores. Por mi trayectoria profesional y personal, creo que mi incorporación va a permitir dar un paso más en el crecimiento de la empresa", asegura Iván Peña.