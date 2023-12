Rius (Junts) dice que la reunión con el PSOE supone un cambio de paradigma y sienta bases "sólidas"

Critica que la mesa de diálogo Generalitat-Gobierno ha sido "estéril" y parcial

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha dicho que la reunión entre su partido y el PSOE este sábado supone un cambio de paradigma y sienta "unas bases muy sólidas respecto al conflicto político que existe desde hace tanto tiempo, que no se ha canalizado adecuadamente".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press este sábado, ha explicado que el acuerdo de investidura Junts-PSOE reconoce que "la mesa de diálogo entre el Govern del señor Pere Aragonès y la Moncloa no había funcionado".

"Hasta ahora se ha dialogado, y dialogar está muy bien, y también se debe hacer, pero no lleva a ningún lugar. Creo que cualquier persona ha podido ver que la mesa de diálogo que ha habido estos últimos años ha sido estéril, también porque ha sido parcial", ha criticado.

REUNIÓN EN "TERRENO NEUTRAL Y SIN ÁRBITROS COMPRADOS"

Ha destacado que el encuentro este sábado se celebre en un "terreno neutral y sin árbitros comprados", así como con la máxima discreción para facilitar su desarrollo, por lo que ha descartado especificar el lugar exacto del encuentro.

Rius ha insistido en que el apoyo de Junts durante la legislatura dependerá del progreso de los acuerdos y ha dicho textualmente que la situación de Cataluña no se ha abordado democráticamente y que su "resolución pasa necesariamente por que la gente pueda votar".

"TENÍA QUE SER UNA NEGOCIACIÓN DE VERDAD"

Ha añadido que él no acaba "de saber cuál es la propuesta que tienen los socialistas para resolver este conflicto político", ante lo que ha asegurado que las acciones de Junts son coherentes y que harán todas las cosas, ha dicho, para alcanzar la independencia.

"Lo que siempre habíamos reclamado es que tenía que ser una negociación de verdad, no una mesa de diálogo para permitir al señor Pedro Sánchez ir por el mundo blanqueando su acción", ha afirmado el vicepresidente y portavoz de Junts.

PUIGDEMONT NO VOLVERÁ HASTA QUE HAYA "UNA SOLUCIÓN COLECTIVA"

Sobre el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha respondido que no es urgente y que lo primero es que la amnistía se aplique a los encausados: "Él no se fue del país para buscar una solución personal, sino colectiva, y no volverá hasta que no vea que ha habido una solución colectiva con la ley de la amnistía".

Por último, Rius ha acusado tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a la Generalitat de tener "el gobierno más débil y con menos apoyos de la historia de la democracia reciente de Cataluña y España".