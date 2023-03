Del Rivero pide a BBVA "colaborar de verdad" con la Justicia en el 'caso Cenyt'

Insiste en que dimitan todos los consejeros anteriores a 2018

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Sacyr Vallehermoso y accionista de BBVA, Luis del Rivero, ha intervenido en la junta de accionistas que ha celebrado este jueves el banco para instarle a "colaborar de verdad" con la Justicia en la investigación del conocido como 'caso Cenyt'.

Se trata del cuarto año en el que Del Rivero acude a la junta de BBVA a exponer algún tipo de petición o queja respecto a la implicación del banco con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Del Rivero ha criticado que el 'compliance' de BBVA es "bastante sospechoso", aludiendo a que la entidad financiera siguió abonando facturas con Villarejo hasta 2017, e incluso prosiguieron "con sucesores" suyos hasta 2018. Así, ha pedido, como en ocasiones anteriores, la formación de un órgano independiente que vigile las relaciones del BBVA con la Justicia.

El expresidente de Sacyr Vallehermoso se ha preguntado qué dirían los fondos accionistas de BBVA si en sus países de origen la Justicia hubiera acusado a alguna entidad de no colaborar o de que las aportaciones que realizan responden a una estrategia de dilatar las diligencias y no de auténtica colaboración. Del Rivero ha citado durante su intervención una serie de consideraciones planteadas por la Fiscalía en varios autos relacionados con el 'caso Cenyt' y que precisamente indicaban que el banco no colaboraba.

"Están todavía en un momento de colaborar de verdad, de responder a los requerimientos del juzgado", ha instado Del Rivero. En el caso contrario, el accionista ha indicado que la solución que habría que acometer es que todos los consejeros anteriores a 2018 presenten su dimisión.

Así, Del Rivero ha pedido que, por cooptación, se cree una nueva formación del consejo "y cerrar de una vez por todas el triste paréntesis que ha sido en la historia del banco".

Respecto a esta eventualidad de una nueva formación del consejo, Del Rivero ha planteado que "se deberían de tener en cuenta" a alguna de las familias fundadoras y accionistas del banco, así como a los que fueron los "verdaderos ejecutivos que llevaron al éxito al banco".

Del Rivero ha comparecido con anterioridad ante la Audiencia Nacional como perjudicado por el espionaje de Villarejo por encargo de BBVA --la pieza número 9 del 'caso Villarejo--, Repsol y CaixaBank. En concreto, Villarejo, a través de la empresa Cenyt, habría sido contratado para realizar varias operaciones que evitasen que Sacyr Vallehermoso, presidida en ese momento por Del Rivero, se hiciese con el control de BBVA y de Repsol.

En su respuesta a las cuestiones planteadas, el presidente de la firma, Carlos Torres, ha descartado cualquier cambio en el consejo, porque su renovación "se produce de acuerdo con la mejores prácticas de gobierno corporativo". Además, ha recordado que se siguen con rigor las recomendaciones de la comisión de Nombramientos.

Posteriormente, el secretario no consejero, Domingo Armengol Calvo, ha recordado que lo que ha planteado Del Rivero "es una cuestión sometida a investigación judicial y sigue en fase de instrucción". Asimismo, ha asegurado que la "prioridad" para BBVA es la "plena colaboración" con la Justicia para esclarecer los hechos.

"La entidad defiende que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad alguna para BBVA", ha recalcado el secretario.