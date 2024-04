Roberto Gómez desvela cómo vivió la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

MADRID, 7 (CHANCE)

Si hay algo en lo que coincidían todos los invitados al abandonar la finca 'El Canto de la Cruz' tras celebrar por todo lo alto la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo es que el día fue de lo más feliz y emotivo.

Unas palabras que recalcó a su salida de la finca el periodista Roberto Gómez, asegurando que ha sido "la mejor boda de la historia" y que los novios habían estado radiantes: "Impresionante el alcalde, Teresa... ha sido una noche maravillosa".

Roberto nos contaba que vio a los novios "lo más feliz que se les ha podido ver" y destacaba la gran compenetración que tuvieron los dos tortolitos en sus bailes: "No veas como ha bailado el alcalde y Teresa".

Muy atento con la prensa, Gómez recalcaba que ha sido "la boda más bonita que he visto en mi vida" y añadía: "He visto a los novios, no felices, felicísimos, ha sido un día maravilloso".

Además, nos desvelaba que "el momento más emotivo" se ha originado cuando "se ha dado un aplauso al Rey Juan Carlos y la Reina Sofía". Un acto de generosidad y respeto en el que "todos los invitados puestos de pie" ovacionaban a los monarcas.

Por último, Roberto nos garantizaba que además de una boda espectacular, está seguro de que ha sido el día más feliz en la vida del alcalde porque nunca le había visto tan feliz: "No le he visto más feliz en su vida como le he visto hoy, además me lo ha dicho su hermana".